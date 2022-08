Oppo Reno 8 Series en Oppo Pad Air lanceren op 31 augustus

Naast de high-end Find X-serie lanceert Oppo ook ieder jaar de Reno-serie. Deze serie neemt veel eigenschappen over van de Find X-serie, maar dan voor een schappelijkere prijs. Vandaag kondigt Oppo een fysiek lanceringsevenement aan voor de Oppo Reno 8 Series. Het is de opvolger van de Reno 6 Series (zie foto bovenaan). Het evenement vindt op 31 augustus plaats in Parijs en zal vanaf 14:30 uur lokale tijd tegelijkertijd live online te volgen zijn via Oppo Europa’s YouTube-kanaal.

Veel is er nog niet over de nieuwe smartphoneserie bekend. De verwachting is dat het minimaal gaat over twee verschillende toestellen. Een reguliere Reno 8, een Reno 8 Pro en wellicht een nieuwe Lite-variant? We zullen het moeten afwachten wat de Chinese fabrikant precies gaat lanceren. Zoals we van Oppo gewend zijn gaat er wederom veel aandacht uit naar de camera’s op de Reno 8 Series. Zo is de Neural Processing Unit wederom terug, de MariSilicon X, voor geavanceerde beeldverwerkingsmogelijkheden waarbij ook fotografie en videografie in de nacht betere prestaties moeten opleveren.

Volg de lancering van de Reno 8 Series op 31 augustus

Naast de Reno 8 Series zal Oppo tijdens het evenement ook een reeks IoT-producten lanceren in Europa, waaronder de Oppo Pad Air. Dit is de eerste tablet van de fabrikant. Bekijk de livestream van de lancering op Oppo Europa’s YouTube-kanaal op 31 augustus 2022 om 14:30 uur lokale tijd.