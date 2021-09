Oppo Reno 6-serie gepresenteerd: AI-portretvideo’s, 65W-laden en 5g

Beide smartphones hebben overeenkomsten, maar tevens ook vrij veel verschillen. Ten eerste het design. Deze is bij de Oppo Reno 6 veel rechter en hoekiger, terwijl de Oppo Reno 6 het klassieke vlaggenschipdesign met een curved-scherm laat zien. Beide toestellen maken gebruik van Oppo Glow, een innovatieve technologie op de achterkant van beide smartphones. Hierdoor lijkt de textuur te bestaan uit miljoenen kleine sneeuwvlokjes. Beide toestellen komen met de nieuwe AI-portretvideomogelijkheden, 65W-snelladen, 5g-ondersteuning en draaien op ColorOS 11.3 op basis van Android 11. Je krijgt drie jaar lang beveiligingsupdates en twee grote Android-updates voor deze smartphones. Wij hebben de smartphones inmiddels al uitgebreid kunnen testen. Lees hier de review van de Reno 6-serie.

Oppo Reno 6 Pro

De Oppo Reno 6 Pro is het vlaggenschip van de nieuwe serie. Het toestel heeft een amoled-scherm van 6,55-inch in een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels met een beeldverversingssnelheid van 90Hz. Aan boord vinden we de Qualcomm Snapdragon 870, 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen.

Er is ruimte voor twee simkaarten, maar helaas niet voor een micro-sd-kaart. Achterop vinden we de Sony IMX766-sensor met 50-megapixel, evenals een ultragroothoekcamera van zestien megapixel, telefotolens van dertien megapixel en een macrocamera van twee megapixel. Voorop vinden we de selfiecamera van 32-megapixel in een gaatje in de linkerbovenhoek van het scherm. De batterij heeft een capaciteit van 4.500 mAh en snelladen kan met Oppo’s 65W SuperVOOC 2.0 Flash Charge. Dat betekent een volledig volle batterij binnen 28 minuten. Draadloos opladen ontbreekt.

Gamers kunnen ook goed aan de slag met dit toestel. Er is een Ultra Large Vapor Chamber voor het koel houden van de telefoon wanneer maximale prestaties vereist zijn en er is een X-Axis Linear Motor voor verschillende feedback-vibraties tijdens het gamen. Zeg maar de force feedback van je spelcomputercontroller in je telefoon.

Oppo Reno 6

De Oppo Reno 6 heeft geen curved scherm, maar een plat 90Hz amoled-scherm van 6,43-inch in een resolutie van 2.400 bij 1.800 pixels. Hier vinden we de MediaTek Dimensity 900 met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen aan boord. Qua camera’s moet je het doen met een hoofdcamera van 64-megapixel, ultragroothoekcamera van acht megapixel en een macrocamera van twee megapixel. Voorop vinden we dezelfde 32-megapixel camera van het Pro-model.

Opladen van de 4.300 mAh-batterij kan tevens met 65W SuperVOOC 2.0 Flash Charge om binnen een half uur deze smartphone volledig op te laden. Het X-Axis Linear Motor-systeem is ook hier aanwezig voor de gamers, maar de Vapor Chamber ontbreekt.

Cameramogelijkheden

Oppo benadrukt de unieke AI-portretvideo’s waarmee je video’s kunt maken van mensen met een scherpe voorgrond en wazige achtergrond, net als je normaal foto’s maakt met de portretstand. Deze functie heet Bokeh Flare Portrait. Ook is er AI Highlight Video, waarmee een algoritme ervoor zorgt dat de belichting van bewegende en stilstaande beelden radicaal verbetert. Dit zorgt voor heldere en levendige kleuren. Andere functies zijn Ultra Steady Video voor videostabilisatie bij al je favoriete actiemomenten en Ultra Dark Modus voor goede foto’s en video’s in het donker.

Prijs en beschikbaarheid

De Reno 6-serie is per direct beschikbaar. De Oppo Reno 6 Pro 5G met 12 GB RAM en 256 GB ROM in de kleuren Arctic Blue en Lunar Grey kost 799 euro. De Oppo Reno 6 5G met 8 GB RAM en 128 GB ROM in de kleuren Arctic Blue en Stellar Black kost 499 euro.

Tot en met 10 oktober zijn er verschillende combideals bij aanschaf van één van beide toestellen. Zo krijg je een Oppo Enco X, Oppo Band en luxe beschermhoes cadeau bij de Oppo Reno 6 Pro t.w.v. 278 euro. Bij de Oppo Reno 6 krijg je de Oppo Enco Free2 en een luxe beschermhoes cadeau met een waarde van 148 euro.