Oppo lanceert Find X5 Series met drie nieuwe smartphones

Oppo zet met de nieuwe smartphone-serie nog sterker in op fotografie. Dankzij Oppo’s zelfontworpen MariSilicon X NPU (beeldverwerkingschip) moet de foto- en videografie naar nieuwe hoogtes gebracht worden. Ook het 80W snelladen is zeker het vermelden waard. Dit zijn de drie nieuwe smartphones van Oppo en de opvolger van de Find X3 Series.

Oppo Find X5 Pro

De Oppo Find X5 Pro is het nieuwste toptoestel binnen de Find X5 Series. Het toestel beschikt over een 6,7-inch gebogen Amoled-scherm in een WQHD+-resolutie. Aan boord vinden we de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-processor, 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en kan je razendsnel opladen met maar liefst 80W SUPERVOOC. Dit moet zorgen voor een lading van 50 procent binnen 12 minuten. Draadloos opladen kan met 50W AIRVOOC waar je toestel binnen 47 minuten volledig opgeladen is.

Uiteraard gaat er veel aandacht naar het camerasysteem. Oppo komt met een zelfontworpen MariSilicon X Imaging NPU. Een speciale beeldverwerkingschip die de prestaties van op het gebied van foto- en videografie nog verder vooruit moet helpen. Denk dan aan opties als real time RAW-verwerking en filmen in het donker. De Oppo Find X5 Pro is uitgerust met twee 50 megapixel Sony IMX 766-sensoren voor de hoofdcamera en ultra-groothoekcamera. Ook is er een telephoto camera van dertien megapixel met 5x hybrid zoom en 20x digitale zoom. De hoofdcamera maakt gebruik van een vijfassig OIS-systeem om trillingen zoveel mogelijk tebeperken. Voorop vinden we een camera van 32 megapixel. Oppo werkt samen met de Hasselblad voor de camerasoftware.

Advertentie

Het toestel lijkt op de Oppo Find X3 Pro met de keramische achterkant wat uit één geheel bestaat met de geïntegreerde cameramodule. Het toestel is stof- en waterbestendig dankzij ip68. Uiteraard vinden we Android 12 terug, de nieuwste versie van het besturingssysteem van Google. Daaroverheen vinden we ColorOS 12.1.