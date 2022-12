Oppo heeft tijdens INNO DAY 2022 twee nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Zo is daar de Oppo Find N2, de opvolger van de vorig jaar verschenen Find N waar ook wij een tijdje mee hebben mogen stoeien, en de nieuwe klaptelefoon Oppo Find N2 Flip. En waar de Find N2 voorlopig alleen in China zal verschijnen, daar komt de Find N2 Flip in 2023 ook naar Europa.

Dit is de Oppo Find N2 Flip

De Oppo Find N2 Flip lijkt op de Motorola Razr 2022 of de Samsung Galaxy Z Flip 4. Het is een echte klaptelefoon, maar dan met een opvouwbaar scherm en een extra scherm aan de buitenkant. Volgens Oppo heeft deze flip-style foldable smartphone het grootste coverscherm op een klaptelefoon met een functioneel portretscherm waar je veelgebruikte taken op kunt uitvoeren en moet de 4.300 mAh-batterij de hele dag meegaan. Het toestel is uitgerust met een MediaTek Dimensity 9000+-chipset die niet alleen efficiënt qua stroomgebruik is, maar ook voor de nodige power zorgt. Het Flexion-scharnier moet zorgen voor een nagenoeg onzichtbare vouw.

Verdere informatie over het toestel is nog niet bekend. De lancering zal begin 2023 plaatsvinden, waarna deze moderne versie van de klaptelefoon ook naar Europa zal komen. Of Nederland daar ook bij gaat horen is nog onbekend, maar de kans lijkt ons zeer groot.

Dit is de Oppo Find N2

De Oppo Find N2 is de opvolger van de originele Find N. Dit toestel weeg 233 gram en komt onder andere in een zwarte vegan leather-versie. Met 14,6 millimeter dikte is het ook een dun toestel in vergelijking met andere opvouwbare smartphones. Het toestel heeft een binnenscherm van 7,1-inch en een buitenscherm van 5,54-inch. Beide schermen zijn voorzien van een 120Hz verversingssnelheid.

Het toestel is uitgerust met een snelle Snapdragon 8+ Gen 1-chipset, een batterij van 4.520 mAh en kan met 67W snel opgeladen worden. Het toestel heeft een drievoudig camerasysteem met Hasselblad-software en MariSilicon X Imaging NPU voor kunstmatige intelligentie en geavanceerde beeldverwerkingstechnologieën. Er is een hoofdcamera van 50 megapixel (Sony IMX890), een ultra-wide camera van 48 megapixel en een telelenscamera van 32 megapixel. Het toestel draait op ColorOS 13 dat is gebaseerd op Android 13. Dit toestel komt dus niet naar Europa toe. Prijzen zijn ook nog niet bekend.