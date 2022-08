Samsung Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4 vanaf nu te koop

De nieuwe generatie opvouwbare smartphones van Samsung werden eerder deze maand gepresenteerd. De Samsung Galaxy Z Flip 4 en de Galaxy Z Fold 4 liggen vanaf nu dan ook daadwerkelijk in de winkel. De eerstgenoemde is een moderne variant op de klaptelefoon met een opvouwbaar scherm daar tussenin en een kleiner Cover-scherm aan de buitenkant. Ook hierop kan je diverse taken uitvoeren zonder de telefoon daadwerkelijk open te klappen. De Z Fold 4 is het grotere toestel van de twee en vouwt verticaal. Het draait op Android 12L, een speciale variant van het Android-besturingssysteem voor grotere mobiele apparaten.

Samsung heeft de specificaties van beide toestellen flink opgekrikt, waardoor ze op veel vlakken mee kunnen komen met de traditionele high-end vlaggenschepen van deze tijd. Amoled-schermen, de snelle Snapdragon 8+ Gen 1-processor en diverse cameramogelijkheden zorgen voor veelzijdige opvouwbare smartphones.

Prijs en beschikbaarheid

​Volgens Samsung was de voorverkoop al een groot succes en verkochten beide toestellen 64 procent meer dan de vorige generatie in 2021. De smartphones liggen nu dan ook daadwerkelijk in de winkel. De Galaxy Z Fold 4 is vanaf nu verkrijgbaar in Graygreen, Beige en Phantom Black voor een verkoopadviesprijs vanaf 1.799 euro (256 GB). Bij de Galaxy Z Flip 4 heb je de keuze uit de kleuren Bora Purple, Graphite, Pink Gold en Blue startend bij een verkoopadviesprijs van 1.099 euro (128 GB). Kijk voor meer informatie op de website van Samsung.