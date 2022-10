Motorola Razr 2022 gepresenteerd: vouwbaar én high-end

Motorola heeft de nieuwste versie van de legendarische klaptelefoon Razr gepresenteerd. Oorspronkelijk gelanceerd in 2004 als de Motorola Razr V3, is de telefoon ook daarna nog in meerdere varianten verschenen. In 2020 nog in een vernieuwde 5g-versie. Toen ook al met een opvouwbaar display. Inmiddels zijn we aan de Motorola Razr 2022 toe.

De Motorola Razr 2022 beschikt (opengeklapt) over een 6,7″ FHD+ P-OLED-scherm met een refresh rate van maximaal 144 Hz. Dichtgeklapt heb je een kleiner 2,7″ Quick View Display waar je meldingen kunt bekijken en berichten kunt sturen. Ook foto’s maken en betalingen doen kan met de telefoon dichtgeklapt. Het speciale Flex View-scharnier zorgt ervoor dat het scherm geopend en gesloten kan worden en alles daar tussenin. Opengeklapt heeft het toestel vrijwel dezelfde afmetingen als een normale smartphone.

Qua overige specificaties hebben we hier met een snel toestel te maken. Aan boord vinden we een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Qua camera’s heb je achterop een hoofdcamera van 50 megapixel (f/1.8 met OIS) en een ultragroothoekcamera van dertien megapixel. Video’s maken met de hoofdcamera kan zelfs in een 8k-resolutie. Voorop vinden we ook twee camera’s, namelijk een 32 megapixel (f/2.4) en een acht megapixel camera. De batterij lijkt met 3.500 mAh wel aan de kleine kant. Opladen kan met 30W en het toestel is met IP52 enigszins bestand tegen spatjes water. Twee stereo-speakers met Dolby Atmos-ondersteuning, 5g, bluetooth 5.2 en ondersteuning voor wifi 6E maken de nieuwe Motorola Razr 2022 tot een vouwbaar toestel met high-end specificaties. Helaas draait het toestel nog op Android 12.

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Razr 2022 is per direct verkrijgbaar in de kleur Satin Black. Het toestel heeft een adviesprijs van 1.199,99 euro.