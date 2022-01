Vorige maand werd de Oppo Find N aangekondigd tijdens de INNO DAY 2021. Oppo werkte al jaren aan een opvouwbare smartphone, maar nog nooit werd een model gelanceerd. Na vier jaar onderzoek en zes generaties aan prototypes was het bedrijf pas tevreden en werd de Oppo Find N gelanceerd. Het nieuwe opvouwbare toestel van Oppo is op dit moment helaas alleen in China verkrijgbaar, maar FWD kreeg de kans om het enige in Nederland circulerende model uit te proberen. We kregen slechts drie dagen de tijd en dat is te kort voor een review, maar we kunnen je wel uitleggen waarom de Oppo Find N de markt voor opvouwbare smartphones met grote stappen verder vooruit weet te helpen.

Denk je aan opvouwbare smartphones op de markt in de Benelux, dan denk je al snel aan Samsung. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft op dit moment de Galaxy Z Fold3 en het klaptoestel Galaxy Z Flip3 in de winkels liggen. Alhoewel er vrij weinig op beide toestellen aan te merken is, komen ze qua kwaliteit nog niet in de buurt bij de traditionele vlaggenschepen. De camera’s zijn vaak wat minder van kwaliteit, het is groot en lomp in opgevouwen toestand, uitgevouwen heb je te maken met een dikke vouw in het midden en laten we nog maar zwijgen over de hoge aanschafprijs. De Oppo Find N lost een aantal van deze minpunten op, zo hebben we in onze dagen met het opvouwbare toestel gezien. In dit artikel nemen we je mee en vertellen we je waarom de Oppo Find N op een aantal onderdelen een behoorlijke vooruitgang is op het gebied van opvouwbare smartphones. We plaatsen hierbij wel de kanttekening dat het niet op alle vlakken weet te winnen van de opvouwbare toestellen van Samsung.