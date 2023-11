Streamingtips #47 – John Wick, Frasier en A Haunting in Venice

A Haunting in Venice (Disney+)

We houden van verfilmingen van de boeken van Agatha Christie en dus ook van A Haunting in Venice, waarin Poirot in Venetië terechtkomt in een nogal bovennatuurlijk drama. Het is een film die hier en daar zijn foutjes heeft, maar eigenlijk wel teweeg weet te brengen dat je echt denkt: wat is hier gebeurd? Hoe redden ze zich hier nu weer uit? En dat is precies de kracht van Christie: duidelijk voelbaar in dit mysterieuze avontuur.