OnePlus 11 officieel aangekondigd in China: Europa volgt 7 februari

Wie een beetje goed is in Chinees kan het nieuwe toestel zien op het Chinese Weibo. De OnePlus 11 krijgt een oled-scherm van 6,7-inch en een resolutie van 3.216 bij 1.440 pixels. De verversingssnelheid van het scherm bedraagt 120Hz. Aan boord vinden we de snelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, de nieuwste vlaggenschipchipset van 2023. In China komen verschillende varianten beschikbaar met 12 GB of 16 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. Of deze varianten ook naar Nederland komen is nog niet bekend.

Opvallend achterop het toestel is het grote camera-eiland. OnePlus werkt wederom samen met Hasselblad. De hoofdcamera beschikt over 50-megapixel en is een Sony IMX890-sensor. Daarnaast vinden we een ultragroothoekcamera en een camera met telelens op het toestel. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en opladen kan dankzij de samenwerking met Oppo nu razendsnel tot maximaal 100W bedraad. De oplader wordt overigens niet meegeleverd.

Prijs en beschikbaarheid

In China is de goedkoopste variant verkrijgbaar voor 3.999 yuan, oftewel 547 euro. In Nederland zal de prijs ongetwijfeld een stukje duurder zijn. Het bedrijf kondigde ook de nieuwe OnePlus Buds 2 Pro aan, de nieuwe high-end oordopjes van OnePlus voor 899 yuan, oftewel omgerekend 123 euro.

Advertentie

OnePlus gaat op 7 februari een evenement genaamd ‘Cloud’ houden. Hier verwachten we de officiële aankondiging van de internationale release van de OnePlus 11.