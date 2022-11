Snapdragon 8 Gen 2 is nieuwste vlaggenschipchipset van Qualcomm

Heb je het afgelopen jaar een high-end smartphone gekocht? Grote kans dat de Qualcomm Snapdragon 8 (Plus) Gen 1 gebruikt werd. Qualcomm heeft voor het komende jaar de nieuwe chipset gelanceerd. Qua naam wellicht niet heel origineel, maar veel fabrikanten gaan de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 gebruiken in 2023.

Uiteraard is de nieuwe chipset weer sneller en krachtiger dan de vorige generatie. Zo is er ook ondersteuning voor wifi 7, is de gpu tot 25 procent sneller en de cpu 40 procent zuiniger. Wil je echt alle specificaties achter de chipset weten? Dan kun je kijken op de website van Qualcomm. Veel interessanter vinden wij om te zien wie de nieuwe chipset allemaal gaan gebruiken. Volgens Qualcomm zijn de volgende fabrikanten al aan boord:

Asus

Honor

iQOO

Motorola

Nubia

Oneplus

Oppo

Redmagic

Redmi

Sharp

Sony

Vivo

Xiaomi

Xingji/Meizu

ZTE

Mooi rijtje aan fabrikanten

Niet alle merken zul je wellicht kennen, maar met Asus, Honor, Motorola, OnePlus, Oppo, Sony en Xiaomi is het toch een mooi rijtje. De oplettende lezer heeft het vast al gezien. We missen Samsung in dit rijtje. Nu maakt Samsung in Europa altijd gebruik van de eigen Exynos-chipset voor de Galaxy S-serie, maar volgens geruchten gaat de Zuid-Koreaanse fabrikant daar mee stoppen. Mogelijk horen we dus binnenkort van Samsung zelf dat ze ook gebruik gaan maken van de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. De eerste toestellen met de nieuwe chipset zullen naar verwachting nog dit jaar aangekondigd gaan worden.