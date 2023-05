Officiële renders Google Pixel Fold lekken voortijdig uit

Op 10 mei is het Google I/O, de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Google waar de nieuwste producten aan het grote publiek worden getoond. Dit jaar verwachten we onder andere de opvouwbare Pixel-telefoon. De Google Pixel Fold dook de afgelopen maanden al vaak op en inmiddels lijkt het toestel echt uitgelekt te zijn. Via de bekende ‘leaker’ Evan Blass zijn de officiële renders verschenen van de opvouwbare smartphone. We zien een opvouwbare smartphone in de zogenaamde ‘boekvorm’. Je kent een dergelijke opvouwbare smartphone van Samsung. De Galaxy Z Fold 4 werkt op dezelfde wijze. Je klapt het toestel als een boek open en vervolgens komt er aan de binnenkant een groter scherm tevoorschijn. Dichtgevouwen is het toestel als een normale smartphone te gebruiken, zij het iets dikker.

Evan geeft zelf ook direct de afmetingen van het toestel: 139,7 mm x 79,5 mm x 12,1 mm wanneer het toestel is dichtgevouwen. Dat komt neer op een scherm van 5,5-inch. Relatief klein voor een hedendaagse smartphone. Opengevouwen opent het binnenste scherm. Deze kent de afmetingen van 139,7 mm x 158,7 mm x 5,8 mm. Zo komt er een compacte tablet tevoorschijn. Het gewicht van de Google Pixel Fold is volgens Evan Blass 283 gram.

Ook Google Pixel 7a op komst

Naast de Google Pixel Fold gaat Google ook een goedkopere variant van de Pixel 7 aankondigen. De Google Pixel 7a wordt waarschijnlijk ook op 10 mei gepresenteerd.