Samsung introduceert opvouwbare Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4

Samsung heeft zojuist de vierde generatie opvouwbare smartphones gepresenteerd. De Samsung Galaxy Z Flip 4 en de Z Fold 4 lijken op de derde generatie opvouwbare toestellen, maar komen toch met de nodige vernieuwingen aan boord.

Samsung Galaxy Z Flip 4

De Samsung Galaxy Z Flip 4 is de moderne variant van een klaptoestel met een opvouwbaar scherm daar tussenin. Volgens Samsung is dit toestel de ultieme tool voor zelfexpressie waarmee je video’s of foto’s vanuit verschillende hoeken kunt maken door de smartphone gedeeltelijk te vouwen en FlexCam te activeren. Vanuit het Cover Screen kun je diverse taken uitvoeren zonder je telefoon te openen, waaronder bellen en smsen.

De Samsung Galaxy Z Flip 4 heeft een 6,7″ FHD+ amoled-scherm met een beeldverversingssnelheid van 120Hz en een resolutie van 2.640 bij 1.080 pixels. Het Cover Screen aan de buitenkant heeft een amoled-scherm van 1,9-inch met een resolutie van 260 bij 512 pixels. Aan boord vinden we een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB werkgeheugen en 128 GB, 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. Achterop heb je dual-camera’s, namelijk een hoofdcamera van twaalf megapixel met optische beeldstabilisatie (f/1.8) en een ultragroothoekcamera van twaalf megapixel (f/2.2). De selfiecamera voorop beschikt over tien megapixel (f/2.4). De batterij heeft een capaciteit van 3.700 mAh en kan met 25W opgeladen worden. Het toestel draait op Android 12 met One UI 4.1.1.

Samsung Galaxy Z Fold 4

De Samsung Galaxy Z Fold 4 lijkt op de voorganger, maar komt met Android 12L dat speciaal is aangepast voor grotere mobiele apparaten. Multitasken is hiermee intuïtiever met nieuwe veegbewegingen, vensters of het delen van het scherm. Ook vind je een volledige Office-suite van Microsoft aan boord. Het toestel is IPX8-waterbestendig en heeft een Armour Aluminium frame. Samsung zegt de duurzaamheid van het toestel te hebben verbeterd en mede dankzij Corning Gorilla Glass Victus moet het toestel beter tegen een stootje kunnen.

De Samsung Galaxy Z Fold 4 heeft een amoled-scherm van 7,6-inch (2.176 bij 1.812 pixels) en een beeldverversingssnelheid van 120Hz. Het Cover Screen is ook een volledig amoled-scherm van 6,2-inch (2.316 bij 904 pixels), tevens met een beeldverversingsnelheid van 120Hz. Ook hier vinden we een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 aan boord, maar dan met 12 GB werkgeheugen en 256 GB, 512 GB of 1 TB opslaggeheugen. Achterop vind je drie camera’s: een hoofdcamera van 50 megapixel (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8), een ultragroothoekcamera van twaalf megapixel (f/2.2) en een telephotocamera van tien megapixel (PDAF, f/2.4, OIS en 30x Space Zoom). De batterij heeft een capaciteit van 4.400 mAH en opladen kan met 25W. De Samsung Galaxy Z Fold 4 draait op Android 12L Dit is een speciale versie van Android 12 voor mobiele apparaten met grotere schermen.

Prijzen en beschikbaarheid

Pre-orders starten op 10 augustus en de levering op 11 augustus. De Galaxy Z Fold 4 en Standing Cover met Pen case zijn beschikbaar in Graygreen, Beige en Phantom Black. De Galaxy Z Flip 4 in de kleuren Pink Gold, Blue, Bora Purple en Graphite, maar kan ook in een Bespoke Edition samengesteld worden met glaskleuren en frame-opties in 75 combinaties.