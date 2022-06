Nothing kondigde vorig jaar het eerste product aan genaamd de Nothing Ear (1). De draadloze oordopjes waren het eerste product in het ecosysteem van het nieuwe bedrijf van OnePlus-oprichter Carl Pei. En de man heeft grootste plannen. In maart hoorden we dat het bedrijf ook met de Nothing Phone (1) zal komen en inmiddels weten we de datum van de officiële lancering.

De Nothing Phone (1) wordt op 12 juli om 17.00 uur gepresenteerd tijdens het Nothing (event): Return to Instinct. Het bedrijf wil tech weer leuk maken voor de consument. Minder eenheidsworst en meer een eigen smoel. In hoeverre dit grootspraak is, dat weten we niet. Wel zien we dat Nothing erg goed is in het creëeren van een hype. Misschien zelfs wel zo goed, dat het uiteindelijke product straks alleen maar tegen zal vallen. We zullen zien.

Terug naar de begintijd van OnePlus?

In de begintijd van OnePlus waren de smartphones vooral bekend om de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Je kreeg erg veel waar voor het geld wat je moest betalen. Uiteindelijk is OnePlus inmiddels net zo duur als vele andere merken. Weet Carl Pei met zijn nieuwe bedrijf Nothing de begindagen van OnePlus wederom te evenaren? Krijgen we straks hoogwaardige specificaties voor een lage prijs? En hoe zit dat nu met het ecosysteem waar Nothing het continue over heeft? Op 12 juli wordt het hopelijk allemaal duidelijk. Iedereen kan met de lancering meekijken. Geef je emailadres op via de website van Nothing en ze houden je op de hoogte van het lanceringsevenement.