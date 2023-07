De beste draadloze oordopjes van deze zomer (2023)

Nothing ear (2)

Het nieuwe bedrijf van Oneplus-oprichter Carl Pei heet Nothing. De naam is al een grote hint dat minimalisme hoog in het vaandel wordt gedragen. Dat is ook het geval bij deze tweede generatie draadloze oordopjes van het merk, beschikbaar in een strak zwart of wit. De ear (2) komen in een opvallend doorzichtige doos, een designkeuze die je ook bij de oortjes zelf ontdekt. Het zijn hybriden: er is een dopje dat in je oor hangt én een staafje dat uit oorschelp bengelt. Qua draagcomfort scoren ze wel, onder meer door een heel laag gewicht.

Via het staafje bedien je ze ook. Niet door te vegen of te tikken, wel door te knijpen. Een ongewone manier van bediening die wel wat gewenning vereist. Ook omdat je moet leren wat een, twee of drie keer knijpen juist doet. Het wordt echter wel helder uitgelegd in de app. De Nothing-app komt trouwens heel sober over, maar er zijn wel meer opties dan je zou verwachten. Er is een steengoede equalizer bijvoorbeeld, naast een functie om de klank op je gehoor af te stemmen. Dat komen we wel vaker tegen, in dit geval moet je wel wat tijd uittrekken om de test te doorlopen. De ear (2) ondersteunen multipoint-verbindingen met meerdere toestellen, iets dat je meestal enkel bij duurdere toestellen vindt. Gek vinden we dan weer keuze om enkel amper ondersteunde LHDC-codec als audiofiel alternatief aan te bieden. Zoals wel vaker bij TWS’en afkomstig van smartphonebouwers zijn bepaalde features enkel beschikbaar als je de draadloze oordopjes koppelt met een telefoon van het merk.

Voor z’n prijs biedt de ear (2) degelijke noise-cancelling aan. Je kunt kiezen voor een adaptieve vorm van NC, wat misschien interessant is als je graag naar stillere muziek luistert. In z’n hoogste stand hier je namelijk wel wat ruis. Ze klinken met en zonder NC wel goed, met een lichte boost van vocals. De accu van de ear (2) is z’n zwakke plek. Vier uur met NC ingeschakeld is niet zo indrukwekkend. Gelukkig kun je ze snel opladen in de case, die op zijn beurt ook draadloos kan laden.

Beoordeling: 4 op 5