CMF lanceert eerste smartphone met de CMF Phone 1

Nothing, het bedrijf van OnePlus-oprichter Carl Pei, heeft met de Nothing Phone 1, 2 en 2a al enkele smartphones uitgebracht. Het bedrijf heeft met CMF sinds kort ook een echt budgetmerk in het leven geroepen. En CMF heeft nu de eerste smartphone uitgebracht met de CMF Phone 1, samen met de CMF Buds Pro 2 en de CMF Watch Pro 2.

Dit is de CMF Phone 1

De CMF Phone 1 is een unieke smartphone. Door de schroeven achterop kun je er diverse accessoires op schroeven, zoals een hoesje, pasjeshouder en meer. Het toestel heeft een amoled-scherm van 6,67-inch met een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. Aan boord vinden we de MediaTek Dimensity 7300 5G met 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en kan met 33W opgeladen worden.

De CMF Phone 1 heeft een hoofdcamera van 50 megapixel met diafragma van f/1.8 achterop, samen met een niet gespecificeerde portretsensor. Voorop vinden we een selfiecamera van zestien megapixel. Het toestel draait op Android 14 met Nothing OS 2.6 als softwareschil. Je krijgt twee grote Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates voor het toestel dat beschikt over IP52.

CMF Buds Pro 2 en CMF Watch Pro 2

Naast de nieuwe smartphone lanceert het merk ook draadloze oortjes en een smartwatch. De CMF Buds Pro 2 beschikken over een 11mm basdriver en 6mm tweeter en ondersteunt LDAC voor Hi-Res Audio. De batterij gaat samen met de oplaadcase tot 43 uur mee.

De CMF Watch Pro 2 heeft een amoled-scherm van 1,32-inch, beschikt over 120 sportmodes en kan je hartslag, stress en SpO2 meten. Je kan ook bellen via bluetooth, muziek afspelen en notificaties ontvangen. De smartwatch is bestand tegen water en stof dankzij IP68.

Prijs en beschikbaarheid

Preorders voor de producten zijn nu open en vanaf 12 juli zijn ze verkrijgbaar. De CMF Phone 1 met 8 GB + 128 GB gaat 239 euro kosten, de variant met 256 GB kost 269 euro. De CMF Buds Pro 2 kosten 59 euro en de CMF Watch Pro 2 69 euro.