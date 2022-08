iPhone 14-serie wordt waarschijnlijk 7 september aangekondigd

De verwachting is dat Apple de nieuwe iPhone 14-serie gaat aankondigen, die waarschijnlijk uit vier toestellen zal bestaan. Zo is daar de reguliere iPhone 14 (6,1-inch), een groter Max-model (6,7-inch), de Pro (6,1-inch) en de Pro Max (6,7-inch). Oplettende lezers zien dat er geen Mini-model genoemd wordt. Helaas is dit kleinere model niet echt een succes gebleken voor Apple en dus zal deze naar alle waarschijnlijkheid niet meer terugkomen. Bloomberg lijkt de datum al te weten van het evenement waar de nieuwe iPhone 14-serie wordt aangekondigd, namelijk 7 september.

Op 7 september wordt er een online-evenement gehouden waar Apple de nieuwste producten voor de komende periode zal lanceren. Naast de iPhones kunnen we waarschijnlijk ook nieuwe iPads, Macs en Apple Watch-modellen verwachten. Gemiddeld duurt het ongeveer anderhalve week na de aankondiging voordat Apple de toestellen daadwerkelijk op de markt brengt. Verschillende winkelmedewerkers hebben volgens Bloomberg al aangegeven dat de releasedatum op 16 september ligt. Die datum kun je dus wederom in de rij gaan staan om een model uit de iPhone 14-serie te bemachtigen.

Dit kun je verwachten van de iPhone 14-serie

De iPhone 14-toestellen zullen naar verwachting niet heel verschillend zijn qua uiterlijk ten opzichte van de iPhone 13-serie. Verwacht upgrades voor de camera’s aan de voor- en achterkant, een nieuwe chipset en mogelijk een always-on display voor de Pro-modellen.