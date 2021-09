Apple komt met iPhone 13-serie met snelle A15 Bionic-chipset

iPhone 13 en iPhone 13 Mini

Het reguliere model en de Mini kennen weinig veranderingen qua design ten opzichte van de iPhone 12-serie. De camera’s achterop zijn nu diagonaal geplaatst en de telefoon is in nieuwe kleuren verkrijgbaar. Van binnen is het toestel wel behoorlijk gewijzigd qua architectuur. Het Retina display (oled-scherm) is 28 procent helderder en heeft ondersteuning voor hdr en Dolby Vision. Uiteraard is er ook ondersteuning voor het 5g-netwerk.

Aan boord vinden we de A15 Bionic-chipset (5nm). Volgens Apple is de A15 Bionic 50 procent sneller dan de chipsets bij de concurrentie. De 16-core neural engine moet tot 15.8 triljoen taken tegelijk kunnen verwerken. Qua opslaggeheugen kun je bij de iPhone 13-serie kiezen uit 128 GB, 256 GB en 512 GB opslaggeheugen.

Camera’s en cinematic mode

Qua camera’s zijn er ook veranderingen bij de iPhone 13-serie. We vinden twee camera’s achterop. Zo is er een hoofdcamera van twaalf megapixel met een grotere sensor voor het opvangen van meer licht in donkere omstandigheden. Ook is er optische beeldstabilisatie aanwezig. De tweede camera is een ultra-groothoeklens van twaalf megapixel. Qua video is er een nieuwe cinematic mode waarmee je professionele filmopnames kunt maken.

Hoe zit het met de batterij? De iPhone 13 is sneller dankzij de A13 Bionic-chipset en heeft een helderder oled-scherm. De batterij moet dus ook wat aanpassingen krijgen en dat heeft Apple gedaan. Zo gaat de iPhone 13 nu 2.5 uur langer mee en de iPhone 13 Mini 1.5 uur langer mee dan de voorgangers van de iPhone 12-serie.

MagSafe dat vorig jaar werd aangekondigd is ook dit keer weer aanwezig. Dat betekent dat je diverse accessoires kunt toevoegen middels de magneet. Denk aan hoesjes, battery packs en andere accessoires.

iPhone 13 Pro en Pro Max

Uiteraard zijn er ook weer Pro-modellen te vinden binnen de iPhone 13-serie voor diegene die wat meer eisen stellen aan een smartphone. Het toestel heeft een roestvrijstalen behuizing en komt wederom met het bekende ‘kookeiland’ voor de cameramodule met drie camera’s. Je kunt kiezen uit de kleuren goud, zilver, wit en blauw. Het toestel is volledig waterdicht en ondersteunt tevens MagSafe-accessoires. Ook hier vinden we de A15 Bionic-chipset aan boord, maar met een snellere gpu dan de reguliere modellen. Deze moet tot 50 procent betere prestaties leveren.

Aan boord vinden we een Super Retina XDR oled-paneel met maximaal 1000 nits helderheid. Het Pro-model heeft een scherm van 6.1-inch en het Pro Max-model een 6,7″-scherm. Ook een hogere verversingssnelheid is aanwezig. Deze kan automatisch aangepast worden tussen 10Hz en 120Hz. Zo wordt de batterij automatisch bespaard wanneer dat nodig is en krijg je een soepele en vloeiende ervaring wanneer gewenst. Je kunt kiezen uit 128 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB aan opslaggeheugen.

Grotere sensoren voor opvangen meer licht

Qua camera’s zijn er weer de nodige verbeteringen met grotere sensoren die meer licht op kunnen vangen. Zo is er een hoofdcamera met een diafragma van f/1.5, een telephoto camera van 77 mm met 3x optische zoom en een ultra wide camera met een diafragma van f/1.8 en autofocus. Deze laatste camera kun je ook gebruiken voor macrofotografie. Alle drie de camera’s beschikken over een nachtmodus voor betere resultaten bij weinig licht. Qua video’s kun je Dolby Vision-materiaal opnemen en uiteraard is ook de cinematic modus van de reguliere modellen hier aanwezig. Er is een macro-slow modus en de telephoto laat je ook inzoomen voor close-up opnames. Ook kun je achteraf het bokeh-efffect nog wijzigen met een scherpe voorgrond en wazige achtergrond. Later dit jaar komt ProRes Video beschikbaar voor de iPhone 13 Pro en Pro Max. Hiermee kun je in 4k opnemen met 30 fps en direct de video’s bewerken. Het moet als het ware een (semi-)professionele filmstudio in broekzakformaat worden.

Qua batterij is er ook het nodige verbeterd. De iPhone 13 Pro gaat nu 1.5 uur langer mee en de iPhone 13 Pro Max tot 2.5 uur langer mee dan de voorgangers uit de 12-serie.

Prijs en beschikbaarheid

iPhone 13 en iPhone 13 mini zullen verkrijgbaar zijn in de kleuren roze, blauw, middernacht, sterrenlicht en rood met 128 GB, 256 GB of 512 GB aan opslaggeheugen. Prijzen beginnen vanaf 909 euro voor het reguliere model en 809 euro voor de iPhone 13 Mini.

iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zijn verkrijgbaar in de kleuren grafiet, goud, zilver en Sierra Blue met een capaciteit van 128 GB, 256 GB, 512 GB en de nieuwe optie van 1 TB. Prijzen beginnen vanaf 1.159 euro voor de Pro en 1.259 euro voor de Pro Max.

Vooruit bestellen van de iPhone 13-serie kan vanaf 17 september. Vanaf vrijdag 24 september zijn de toestellen leverbaar.