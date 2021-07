Huawei P50 en P50 Pro aangekondigd voor de Chinese markt

Huawei was ooit één de populairste merken van ons land. De Huawei P30-serie was een zeer populaire smartphoneserie waarbij vooral de cameraprestaties tot de top van de markt behoorden. En voor dat toestel geldt dat vandaag de dag eigenlijk nog steeds. Toen kwam de ban vanuit de Verenigde Staten en mocht Huawei geen Google-apps en -diensten meer gebruiken. De zojuist aangekondigde Huawei P50-serie verschijnt voorlopig dan ook alleen in China en draait op HarmonyOS.

Huawei P50

De Huawei P50 beschikt over een oled-scherm van 6,5-inch (2.700 x 1.224 pixels) met een verversingssnelheid van 90Hz. Aan boord vinden we de Snapdragon 888 met 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.100 mAh welke je met Huawei SuperCharge met maximaal 66W kunt opladen. Het toestel is waterdicht (ip68) en heeft opvallend genoeg geen 5g-ondersteuning.

De camera’s zijn weer een belangrijk onderdeel van de Huawei P50. Zo is daar een hoofdcamera van 50 megapixel (f/1.8), ultragroothoekcamera van dertien megapixel (f/2.2) en een telephoto camera van twaalf megapixel. Voorop vinden we een selfiecamera van dertien megapixel (f/2.3). Het toestel draait op het eigen ontwikkelde HarmonyOS. Geen Android en Google-apps dus.

Huawei P50 Pro

De Huawei P50 Pro is het echte toptoestel van de twee. Het oled-scherm van 6,6-inch is een slagje groter. De resolutie is met 2.700 x 1.228 pixels vrijwel identiek. De verversingssnelheid is maximaal 120Hz. Ook hier vinden we de Snapdragon 888, 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. De batterij biedt met 4.360 mAh ook net iets meer capaciteit en kun je wederom met 66W bedraad opladen. Draadloos opladen kan bij dit toestel tot maximaal 50W en ook hier vinden we geen 5g-ondersteuning.

We vinden een extra camera op het Pro-model. De hoofdcamera van 50 megapixel (f/1.8) is identiek, maar er is een tweede mono-camera van 40 megapixel (f/1.6). De ultragroothoekcamera van dertien megapixel is tevens aanwezig, maar de telephoto camera heeft maar liefst 64 megapixel (f/3.5). De frontcamera is dertien megapixel. Wederom is HarmonyOS het besturingssysteem.

Prijs en beschikbaarheid

Beide toestellen zullen voorlopig alleen in China verschijnen. De Huawei P50 kost omgerekend 583 euro en de P50 Pro 778 euro. Het is nog onduidelijk of we de nieuwe toptoestellen van de Chinese fabrikant in de toekomst ook in de Benelux zullen gaan zien.