Huawei komt volgende week met Huawei P60 en Mate X3

Er werd even gedacht dat Huawei op MWC zijn nieuwe vlaggenschip Huawei P60 zou aankondigen, maar dat gebeurde niet. Het Chinese telefoonmerk doet het nu volgende week. Op donderdag 23 maart om 07:30 uur Nederlandse tijd. Daarbij kondigt het ook Mate X3 aan, de nieuwe vouwbare smartphone.

Huawei P60

In de Chinese hoofdstad Beijing kondigt Huawei volgende week zijn nieuwe vlaggenschip aan. Het merk heeft bij de vorige smartphone, P50, besloten om hem vrij lang na de Chinese lancering ook in het Westen uit te brengen en de verwachting is dat het dat nu weer doet. Voor de Mate-reeks is dat niet gezegd: de Mate X2 hebben nooit een Nederlandse release gehad.

Op de uitnodiging van Huawei voor de onthulling is niet specifiek genoemd wat we precies kunnen verwachten. Er zijn natuurlijk wel wat geruchten die de ronde doen. Zo zou de nieuwe P60 een dieptesensor hebben naast de selfiecamera, met als doel om een bokeh-effect te kunnen toevoegen aan je selfies en deze wat meer professioneel te maken, alsof het geschoten portretten zijn. Daarnaast zou er een hoofdcamera van 50 megapixel aanwezig zijn, plus nog een ultragroothoeklens van 50 megapixel en dan ook nog een 64 megapixelcamera met zoomfunctie (3,5x).

Het vorige vlaggenschip: Huawei P50.

Google-diensten

Over het algemeen kennen we Huawei als een vrij sterk merk als het om fotografie gaat, waarop P60 waarschijnlijk goed zal scoren. Echter kleeft er ook een nadeel aan de smartphones van Huawei. Ze mogen nog steeds van de Verenigde Staten geen gebruikmaken van Google-diensten, waardoor de Google Play Store niet aanwezig is op het toestel. Ook Google Maps werkt niet, waar veel apps gebruik van maken. Hierdoor zijn de telefoons van Huawei wat minder populair in het Westen, dat vaak erg Google-georiënteerd is. Hierdoor zet Huawei in onze regio vooral in op andere oplossingen, zoals wearables, routers, oordopjes en gaming-attributen zoals monitoren.

Het nieuwe vlaggenschip van Huawei heeft even op zich laten wachten. In juli 2021 werd de P50 aangekondigd en gelanceerd in China. Al komt dat ook omdat Huawei traditioneel gezien vaak een ‘tussentoestel’ dat wat goedkoper is aankondigt, zoals bijvoorbeeld de Huawei P Smart +, die ook in Nederland verkrijgbaar is.