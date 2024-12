De Dickens kerstmarkt: Sfeervol en een lust voor het oog

Natuurlijk ontbreken de kerstbomen, -versieringen, vuurkorven en bijbehorende lekkernijen niet. En er gebeurt veel met acteurs en vrijwilligers. Dat maakt de Dickens kerstmarkt tot een traktatie voor de videofilmer en fotograaf.

Wanneer en waar?

De eerste Dickens kerstmarkten verschijnen al in de weekenden van half december. Een aantal zijn ook een week later tot vlak voor kerst. Het aantal Dickens kerstmarkten en festijnen neemt elk jaar weer toe. Van groot en klein en om de hoek tot ver het land in. Even googelen levert al veel op.

De bekendste en grootste is het DickensFestijn in Deventer. Andere bekende locaties zijn die in Drunen, Duiven, Schiedam, Medenblik, Liemers, Druten, Wintelre, Daam en Veere. Maar er zijn er nog aanmerkelijk meer.

Drukte en planning

Een probleem met de bekendste Dickens kerstmarkten en -festijnen is dat zij zeer druk bezocht worden. Van enkele duizenden tot wel 250.000 mensen per dag. En dat wordt dringen en lange wachtrijen. Vroeg gaan of afwachten tot enkele uren voor sluiting maakt het wat rustiger. Hetzelfde geldt voor het parkeren. Je kunt natuurlijk ook altijd voor een kleinere minder drukke markt of festijn kiezen. Een goede planning voorkomt te leurstelling.

N.B.: Om verstoppingen en gevaarlijke situaties te voorkomen is er bij grote drukte een gereguleerde toegang die vaak met tijdslots werkt.

Personages

De vele verschillende Dickenstypen uit circa 1850 zijn ongetwijfeld het meest populaire onderwerp voor video en foto. Lekker close-up (de details zijn vaak magnifiek) en door inzoomen losmaken van de achtergrond. Keuze genoeg: Notabelen, Scrooge en Marley, Oliver Twist, zwervers, ambachtslieden, negentiende eeuws winkelend publiek, zangkoortjes zwerfkinderen en boefjes. Markante koppen met regelmatig ook allerlei lichamelijke aandoeningen. Behalve het isoleren in close-ups of halftotalen is het tevens interessant om de Dickerianen in hun beslommeringen te schieten. Een aantal van hen kan daar tevens uitleg over geven.

Taferelen

Ideaal voor video zijn uitgewerkte taferelen en actiescenes. Ambachtslieden aan het werk. Kooplui en hun klanten. De verschoppelingen die langs de weg liggen. Straatboefjes die hun slag slaan. De zangers zetten vrolijke kerstliederen in. Straatartiesten doen hun kunsten. Gezagsdragers en stadsomroepers laten zich gelden. Verder nog de acrobaten en het optreden van de kerstman. Leuk is de interactie van kinderen met de personages uit de taferelen. In een aantal gevallen zijn er tevens kerststallen en mooie kerkdiensten in stijl. Gewoon meepakken bij de opnames. Deze taferelen zijn naast het koppen schieten de jus van jouw videofilm of reportage.

Het geluid

Voor de soundtrack uiteraard de vele kerstkoren en orkestjes. Precies om de sfeer uit de Dickens-tijd te treffen. Gebruik bij voorkeur om omnidirectionele of richtmicrofoon. Dat geeft het beste resultaat. Hetzelfde geldt ook voor de sprekende personages.

Het achtergrondgeluid is onmisbaar om de sfeer van de gebeurtenissen te onderstrepen. Dat kan gewoon met de ingebouwde cameramicrofoon. Let wel een beetje op het volume dat het allemaal inderdaad ook achtergrondgeluid blijft.

Lichtval

De Dickens kerstmarkt of -festijn is een evenement voor overdag en ’s avonds. Bij daglicht komen de dagelijkse tafrelen tot leven. Alles is goed zichtbaar. Liever wat gedempt dan fel zonlicht. Een beetje regen kan geen kwaad. Sneeuw is helaas zeldzaam.

De avond vormt het decor van vuurkorven, oude staatlantaarn en kerstverlichting. Een totaal andere weergave doch wel heel sfeervol. Voer de ISO-gevoeligheid van de camera lekker op. En gebruik de beeldstabilisatie om ongewenste bewegingen bij langere sluitertijden te voorkomen.