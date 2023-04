Huawei komt met uitgebreide smartwatch: de Watch Ultimate

De Chinese fabrikant komt met een gloednieuwe smartwatch, namelijk de Watch Ultimate. Dit slimme horloge komt onder meer in Europa uit en heeft een prijskaartje van 749 euro. Dat is een flink bedrag voor een smartwatch, dus dan is de vraag: wat krijg je hier allemaal voor terug?

De Huawei Watch Ultimate is mogelijk het antwoord van het Chinese bedrijf op de Apple Watch Ultra. Apple zet dat model in de markt voor mensen die van extremere sporten houden. De Watch Ultimate lijkt geschikt te zijn gemaakt voor dezelfde groep mensen. Zo kun je ermee duiken en lekker mee op pad gaan.

De Huawei Watch Ultimate

Voor die mensen helpt de Watch Ultimate tijdens het sporten of de onderneming. Zo kan het horloge je helpen herinneren om op tijd boven water te komen of ergens een rustpauze in de bouwen. Met een fysieke knop op het apparaat kunnen de beschikbare modi meteen geactiveerd worden; da’s wel zo handig.

De Huawei Watch Ultimate beschikt daarnaast over een handig modus voor in het donker. De achtergrond wordt dan zwart en de tekst oranje, zodat je alles goed kunt lezen. Daarnaast is er een gps-chip en kun je als gebruiker logpunten aanmaken, zodat je je weg sneller kunt (terug)vinden in de wildernis.

Huawei is voornemens om binnenkort een update uit te brengen die de accuduur flink oprekt. Nu gaat die tot twee weken mee. En daarnaast is het goed om te weten dat je er voor het duiken een extra bandje bij krijgt. Kortom: als het aan het Chinese bedrijf ligt, is dit dé gadget voor iedereen die graag ontzettend actief is buiten de deur.

Het riante lpto-oled-scherm zit in een behuizing die gebaseerd is op zirkonium. Daarnaast wordt het scherm beschermd door randen van keramiek en saffierglas. De buitenkant zou sterker moeten zijn dan het omhulsel van de Apple Watch Ultra; dat is één van de verschillen tussen beide slimme horloges.

Aangezien de Huawei Watch Ultra draait op een eigen besturingssysteem (dus geen Android Wear, bijvoorbeeld), moet je er rekening mee houden dat je een hoop apps gaat missen. Echter, het bedrijf laat weten dat apps als Strava, Komoot en Runtastic er wel op werken.