Huawei lanceert HarmonyOS – niet alleen voor je smartphone

Huawei heeft vandaag tijdens een presentatie (je kunt het live terugkijken via YouTube) het nieuwe besturingssysteem HarmonyOS gepresenteerd. Oorspronkelijk gemaakt als vervanger voor Android lijkt HarmonyOS uitgegroeid te zijn tot een allesomvattend besturingssysteem voor mobiele apparaten en andere elektronicaproducten.

HarmonyOS is volgens de Chinese fabrikant sneller dan Android en iOS. Het gebruikt een technologie genaamd DGraphicEngine, waarmee het renderen op smartphones vele malen sneller moet gaan. Het distribueert taken op slimme wijze, waardoor pieken op de cpu en gpu voorkomen moeten worden. Daarnaast moet het besturingssysteem bepaalde apps beter op de achtergrond laten draaien, zonder dat het ten koste gaat van de batterij of snelheid.

Alles staat of valt natuurlijk met de ondersteuning van derde partijen. Huawei heeft voor de huidige smartphones al diverse deals gesloten om apps naar het eigen systeem te brengen. Maar ben je afhankelijk van Google-apps? Dan is HarmonyOS in ieder geval voorlopig waarschijnlijk niet jouw besturingssysteem.

Advertentie

Volledig ecosysteem

Het nieuwe besturingssysteem moet een volledig ecosysteem voor diverse apparaten worden. Van mobiele apparaten tot wearables en van televisies tot smarthome. HarmonyOS kan volgens Huawei draaien op apparaten die slechts 128kb aan werkgeheugen hebben.

Tijdens de presentatie stond connectiviteit hoog in het vaandel. Alle apparaten die draaien op HarmonyOS kunnen samenwerken. Zo kun je met je smartphone een camera of drone met HarmonyOS bedienen of kun je een videocall gemakkelijk van je smartphone naar een televisie met het nieuwe besturingssysteem sturen. Er komt zelfs een connectie met Windows-pc’s middels een speciale plug-in. HarmonyOS kan ook draaien op slimme ovens of andere keukenapparatuur, zodat je die vanaf je smartphone kunt bedienen.

Of en op welke manier we het nieuwe besturingssysteem in de Benelux gaan zien is nog onduidelijk. Hopelijk wordt daar binnenkort meer over duidelijk. Door het handelsverbod vanuit de Verenigde Staten mag Huawei geen Android en Google-apps meer gebruiken en dus komt de Chinese fabrikant nu met het eigen besturingssysteem.

Lees meer over Huawei.