Google lanceert Android 13 Go Edition voor low-end smartphones

Google heeft Android 13 Go Edition uit de doeken gedaan in een blog. Het is inmiddels vijf jaar geleden dat Android Go voor het eerst gelanceerd werd. Het was de bedoeling dat ook telefoons met minder goede specificaties gebruik konden maken van Android met deze versie die wat minder werkgeheugen en opslaggeheugen vereist. Volgens Google is de nood nog altijd hoog voor een dergelijke versie. Op dit moment zijn er wereldwijd 250 miljoen actieve apparaten die draaien op deze speciale Android-versie.

Dat brengt ons bij de nieuwste versie. Updaten is altijd een probleem, want met weinig opslaggeheugen is het lastig om een volledige update uit te rollen. In Android 13 Go komt men met Google Play System Updates. Hiermee kan Google nieuwe functies brengen zonder een volledig nieuw besturingssysteem aan te bieden. Ook brengt Google de Discover-functie eindelijk naar het besturingssysteem toe. Swipe naar rechts vanaf je beginscherm om aanbevolen artikelen te zien. Ook Material You, voor het eerst in Android 12 geïntroduceerd, komt naar Android 13 Go. Hiermee kun je je icoontjes en wallpaper veel meer op elkaar afstemmen en zo een unieke interface maken. Ook notificatie-permissies en app-taalvoorkeuren zijn nieuw.

Minimale systeemvereisten van Android 13 Go gaan omhoog

Een klein nadeel is er wel. De minimale systeemvereisten gaan omhoog. Zo heeft je smartphone niet langer 1 GB werkgeheugen, maar 2 GB werkgeheugen nodig. Ook het opslaggeheugen gaat omhoog van 8 GB naar minimaal 16 GB opslaggeheugen.