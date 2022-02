Android 12’s Material You komt naar meer smartphones toe

Gisteravond heeft Google bekendgemaakt dat het dynamische thema ook naar smartphones van onder andere Samsung, Oppo, OnePlus en Xiaomi zal komen. Bij Material You druk je zelf je stempel op Android 12. Hierbij zijn de kleuren, widgets en animaties aanpasbaar. Maak een gepersonaliseerde interface door je favoriete foto op de achtergrond te zetten. Het thema van je telefoon zal vervolgens de bovenliggende kleuren van de foto gebruiken voor het weergeven van het menu, pictogrammen en widgets. Naast Android 12 werkt het ook voor de meeste Google-apps op je telefoon. Zo is iedere interface anders en krijgt je telefoon elke keer weer een nieuw fris uiterlijk wat je ook nog verder naar wens kunt aanpassen.

Material You naar Samsung, Oppo, Xiaomi en meer

Material You was tot op heden dus voorbehouden aan de Pixel-telefoons, maar komt dus ook naar andere merken. Dit laat Rohan Shah, product manager van Android, weten op het Android Developers Blog. Op de afbeelding van het blog zien we onder andere de Samsung Galaxy S22, de OnePlus 9 Pro, de Oppo Find X3 Pro en de Xiaomi Mi 11. Ook toestellen van Vivo en Realme krijgen het dynamische thema binnenkort. Wanneer de smartphones van andere merken het dynamische thema Material You precies krijgen is nog onbekend. Een tijdlijn werd niet gegeven.