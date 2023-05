Google laat opvouwbare smartphone Google Pixel Fold zien

In een korte video heeft Google officieel de Google Pixel Fold laten zien. Het is de eerste opvouwbare smartphone van Google en de video geeft een eerste indruk van het nieuwe toestel, ook al zijn er officieel nog geen specificaties bekendgemaakt. Daar moet je op wachten tot Google I/O 2023. Deze ontwikkelaarsconferentie vindt plaats op 10 mei, dus heel lang hoeven we niet te wachten.

De Google Pixel Fold is een zogenaamd ‘Fold’-model, een opvouwbare smartphone die je als een boek kan openklappen. De techniek is vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Fold-serie. Je hebt aan de buitenkant een normaal smartphonescherm wanneer het toestel is dichtgeklapt. Eenmaal opengeklapt openbaart zich een veel groter scherm aan de binnenkant, vergelijkbaar met een tablet. Volgens eerdere lekken heeft het toestel aan de buitenkant een scherm van 5,5-inch.

De Google Pixel Fold lijkt veel op de Pixel 7-serie wanneer deze is dichtgeklapt. We zien de kenmerkende camerabalk waar drie camera’s in lijken te zitten en ook de behuizing lijkt veel overeenkomsten te hebben met Google’s reguliere smartphoneserie.

Google I/O op 10 mei

We moeten wachten tot 10 mei, wanneer Google de Pixel Fold officieel laat zien tijdens Google I/O. Naast het opvouwbare toestel krijgen we daar ook de Pixel 7a te zien, zo is de verwachting. Dit is de goedkopere variant binnen de Pixel 7-serie.