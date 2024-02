Anker lanceert Eufy Security 4G LTE Cam S330 tijdens MWC

Waarom de Eufy Security 4G LTE Cam S330 precies de S330 heet is een raadsel, want het bedrijf heeft ook een videodeurbel met de naam S330. Hoe dan ook, in dit specifieke geval gaat het om een beveiligingscamera die ook op een simkaart kan werken. Vergelijkbaar met de Arlo Go 2 dus. Zo kan je ook filmen op plekken die achteraf liggen en waar geen wifi-verbinding is.

De integratie van 4G mobile radio en WLAN in combinatie met de 9.400 milliampère-uur langdurig werkende batterij maakt volgens Anker een breed scala aan toepassingen mogelijk. Het bijgevoegde zonnepaneel zorgt voor een continue stroomtoevoer, waardoor gebruikers niet langer afhankelijk zijn van andere stroombronnen. Dit model is uitgerust met een 4K-camera voor een helder beeld, ook met weinig licht in de avond. Hierdoor kunnen gegevens als nummerplaten en andere details worden vastgelegd. Een 100 lumen spotlight garandeert de zichtbaarheid van kleuren en details tot een afstand van 8 meter in het donker.

Het LTE-systeem biedt een 360-graden compleet overzicht en is voorzien van een pan & tilt-functie, terwijl de geïntegreerde AI-technologie ervoor zorgt dat mensen worden herkend en hun bewegingen worden gevolgd binnen een breed bewegingsbereik. Het product werkt ook zonder Wi-Fi. Een SIM-kaart – 100 megabytes voor 7 dagen – is toegevoegd zodat gebruikers direct gebruik kunnen maken van het complete systeem.

Prijs en beschikbaarheid

De Eufy Security 4G LTE Cam S330 is nu verkrijgbaar voor 279,99 euro.