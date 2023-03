Google brengt magische fotogumfunctie naar meer smartphones

Sinds de release van de Google Pixel 6- en Pixel 7-lijnen is het mogelijk om middels de Magic Eraser onderdelen uit foto’s te halen. Omdat de magische fotogumfunctie alleen op toestellen met de Tensor-chipset beschikbaar was, leefde lang het idee dat die optie alleen werkte dankzij die processor.

Maar dat klopt niet, aangezien Google heeft aangekondigd dat de Magic Eraser nu naar andere smartphones komt. Oudere Pixel-smartphones kunnen nu ook rekenen op de functionaliteit, en hetzelfde geldt voor non-Pixel Android-smartphones en iPhones. Maar dan heb je wel een abonnement op Google One nodig. Daarnaast moet je toestel voldoen aan specifieke eisen. Denk dan aan minimaal 3 GB aan werkgeheugen en Android 8.0 of iOS 15 of hoger.

Google Pixel 6 krijgt ook aandacht

De Google Pixel 6-serie krijgt wat extra aandacht van het bedrijf. Die krijgt namelijk toegang tot de cameraverbeteringen die het uitrolde naar de Google Pixel 7-serie. In dit geval gaat het om de verbeterde avondmodus, die in staat is foto’s net even wat sneller te maken.

De updatelijst van maart is behoorlijk lang en niet elke functie komt uiteindelijk naar Nederlandse gebruikers toe. Maar Google maakt verder bekend dat je binnenkort ook specifieke BMW-auto’s kunt ontgrendelen en starten met een Pixel 6 Pro of Pixel 7 Pro, dankzij de ingebouwde ultrawidebandchip.

Ook kun je een timer activeren op een Google Nest-apparaat en die vervolgens zien staan op je Pixel-smartphone. En je hoeft daarvoor je telefoon niet eens te ontgrendelen, aangezien die timer op het vergrendelde scherm gepresenteerd wordt. De Pixel-smartphones krijgen tevens een nieuwe hub voor je data aangaande je gezondheid en de Pixel Watch krijgt de langverwachte valdetectie. Wanneer je dan onderuit gaat, kan de smartwatch de hulpdiensten alarmeren.