Oppo presenteert opvouwbare Oppo Find N tijdens INNO DAY 2021

De Oppo Find N ziet er dichtgeklapt uit als een normale smartphone met een display van 5,49-inch. Je kunt dit toestel openvouwen als een boek, waarna er een binnendisplay van 7,1-inch getoond wordt in landschapsmodus. Oppo heeft een uniek scharnier ontwikkeld met 136 componenten. Zo is de hoek van de vouw in het scherm vergroot en biedt het een buffer bij het vouwen. Dit resulteert in een minimale vouw wanneer het toestel is opengeklapt, tot 80 procent in vergelijking met andere opvouwbare toestellen volgens TUV. Opengeklapt moet het toestel dus vrijwel vlak zijn, zonder dat je nog een vouw ziet. Zowel het binnenste als buitenste scherm zijn ltpo oled-schermen met een aanpasbare verversingssnelheid tot 120 Hz.

Specificaties

Concessies lijk je niet te hoeven doen op het gebied van de hardware. Het toestel draait gewoon op de snelle Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB werkgeheugen en 512 GB opslaggeheugen. Aan boord vinden we een accu van 4.500 mAh die je met SUPERVOOC Flash Charge van 33W kunt opladen. Draadloos opladen met 15W is ook mogelijk, net als omgekeerd draadloos opladen. Het toestel heeft een vingerafdruksensor aan de zijkant in de aan/uit-knop en beschikt over twee luidsprekers met Dolby Atmos-ondersteuning.

Camera’s

Zoals we gewend zijn van Oppo staat foto- en videografie hoog in het vaandel. Zo ook op de Oppo Find N. Het toestel beschikt over dezelfde hoofdcamera als de Oppo Find X3 Pro met de 50 MP Sony IMX 766-hoofdsensor. Daarnaast is er een ultragroothoeklens van zestien megapixel en een telelens van dertien megapixel.

Het Android-toestel met ColorOS krijgt aangepaste software om beter en efficiënter te werken met compatibele apps en uiteraard is het toestel optimaal te gebruiken in splitscreenmodus.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo Find N komt allereerst in China uit, alhoewel Oppo ons liet weten dat het ook de bedoeling is dat het opvouwbare toestel binnen niet al te lange tijd in Europa gaat verschijnen. Consumenten kunnen kiezen uit de kleuren wit, zwart en paars. In China ligt het toestel vanaf 23 december voor 1.072 euro in de winkels voor de 8GB/256GB-variant. De versie met 12GB/512GB ligt dan voor omgerekend 1.254 euro in de winkels. De prijzen zullen hier dan ongetwijfeld een stukje duurder zijn.