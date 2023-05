‘Coverscherm Samsung Galaxy Z Flip 5 wordt veel groter’

Deze zomer kunnen we waarschijnlijk de nieuwe opvouwbare smartphones van Samsung verwachten, maar de eerste details lekken alweer naar buiten. Volgens de bekende lekker Ice universe krijgt de Samsung Galaxy Z Flip 5 een coverscherm van maar liefst 3,4-inch met een resolutie van 720 bij 749 pixels (305 ppi). Het moet dan ook veel meer een volwaardig scherm zijn dan voorheen. Bekijk de tweet hieronder met de foto van de Samsung Galaxy Z Flip 4 van afgelopen jaar en de vijfde generatie met het veel grotere coverscherm.

Samsung Galaxy Z Flip5 external screen 720x748p 3.4”,305ppi pic.twitter.com/Gh8juw4Bmi — Ice universe (@UniverseIce) May 4, 2023

Een andere lekker, OnLeaks, publiceert samen met MediaPeanut een serie officieel uitziende renders en claimt ook een 3,4″-scherm. OnLeaks heeft echter ook details over het binnenste scherm. Zo krijgt de Samsung Galaxy Z Flip 5 een display van 6,7-inch aan de binnenzijde, oftewel opengeklapt. Dat is dezelfde verhouding als bij de vierde generatie van vorig jaar. De Z Flip-serie van Samsung is de nieuwe kijk op de ouderwetse klaptelefoon. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft ook een opvouwbaar toestel in het assortiment dat je als een boek kan openklappen. Dat is de Samsung Galaxy Z Fold-serie.

Motorola en Oppo doen ook mee

Ook fabrikant Motorola komt met een nieuwe Razr-telefoon. Ook dit opvouwbaar toestel komt met een vergelijkbaar coverscherm, dit keer van 3,5-inch. Ook de al eerder aangekondigde Oppo Find N2 Flip heeft een relatief groot coverscherm.