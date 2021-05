Chromebooks en tablets doen het goed: flinke stijging in Q1 2021

Vorige week kon je de cijfers van onderzoeksbureau Canalys lezen over de smartphonemarkt. Samsung blijkt nog altijd de grootste smartphonefabrikant, gevolgd door Apple, Xiaomi, Oppo en Vivo. Deze week hebben ze de cijfers naar buiten gebracht van de markt voor Chromebooks en tablets.

Chromebooks Q1 2021

Allereerst de Chromebooks. En dat zijn meteen verrassende cijfers. In het eerste kwartaal van 2021 heeft de Chromebookmarkt een groei van 274,6 procent laten zien ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. HP blijkt het populairste merk wereldwijd met een marktaandeel van 36,4 procent en een groei van 633,7 procent. Op de tweede en derde plek vinden we Lenovo en Acer. De grootste stijger vinden we op plek 4. Sinds Samsung zich is gaan begeven op de Chromebookmarkt zien we in een jaar tijd maar liefst een stijging van 2233 procent. Op dit moment heeft Samsung een marktaandeel van tien procent. Op de vijfde plek in de lijst van Chromebooks vinden we fabrikant Dell.

Tablets Q1 2021

De tabletmarkt bevond zich de afgelopen jaren in een neerwaartse spiraal. Echte vernieuwingen bleven uit en de verkopen begonnen dan ook flink in te zakken. Of het komt door het Coronavirus weten we niet, maar ook de tabletmarkt is flink gegroeid in het eerste kwartaal van 2021 ten opzichte van het eerste kwartaal in 2020. Onderzoeksbureau Canalys zag een groei van 51,8 procent. Apple is het grootst met een marktaandeel van 38,2 procent en een stijging van verscheepte exemplaren van de iPad van 50,3 procent. Toch is het marktaandeel wel met 0,2 procent gedaald. Op de tweede plek vinden we Samsung, gevolgd door Lenovo, Amazon en Huawei.

Lees het rapport van onderzoeksbureau Canalys.