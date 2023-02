Lenovo lanceert IdeaPad Duet 3i tablet met Windows 11

De nieuwste generatie IdeaPad Duet 3i’s biedt een nieuw scherm, Windows 11, en een krachtige nieuwe Intel N-serie Processor gecombineerd met slimmere functies om het de ideale on-the-go afneembare laptop te maken tegen een betaalbare prijs.

Het apparaat is volgens Lenovo ideaal voor studenten en multitaskers die behoefte hebben aan een veelzijdig en draagbaar apparaat om mee te nemen en te werken op elke locatie. De IdeaPad Duet 3i is lichtgewicht, dun met 8,95 mm en schakelt gemakkelijk tussen laptop, tablet en pen-modus. Met de mogelijkheid om het scherm los te koppelen van het toetsenbord, kunnen gebruikers werken in kleinere ruimtes met behulp van de touchscreen-optie.

De nieuwe generatie maakt gebruikt van een iets groter 11,5-inch scherm met 2K-resolutie, 100% DCI-P3 kleurengamma en 400 nits helderheid. De vernieuwde 5MP voorcamera en 8MP webcam aan de achterkant bieden een scherpere helderheid ondersteund door Dolby Audio voor een all-round verbeterde ervaring. Daarnaast levert deze generatie soepelere prestaties met de optionele Lenovo Digital Pen voor het snel maken van aantekeningen tijdens vergaderingen of lessen.

De nieuwste Intel N-serie processor biedt ondersteuning ondersteuning voor Wi-Fi 6 en tot 8,5 uur batterijduur met Rapid Charge Boost voor 2 uur extra gebruik vanuit een korte oplaadbeurt van 15 minuten. Ook zijn er twee usb-c-poorten en een 3.5mm-poort aanwezig.

De IdeaPad Duet 3i zal vanaf juni 2023 beschikbaar zijn. De prijzen zullen naar verwachting beginnen vanaf €449.