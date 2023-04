Je tablet of smartphone schoonmaken: zo doe je dat

Reinigen met alcohol

Heb je wat randen in je toestel of wil je wat extra aandacht besteden aan je camera’s (die ook vaak groeven hebben), dan kun je ervoor kiezen om een wattenstaafje met water en zeep te gebruiken om schoon te maken. Pas wel op dat je niet te hard duwt, want met de stok ertussen zet je soms meer kracht dan de bedoeling is.

Hoewel we tijdens corona gewend waren om heel veel alcoholische handreinigers te gebruiken, is het niet aan te raden die ook op je smartphone toe te passen. Een heel klein beetje kan in de meeste gevallen wel, zeker als je gaat verdunnen met water, maar zeep is en blijft altijd de veiligste manier om virussen te elimineren. Het kan namelijk voorkomen dat de handgel zorgt dat er een laag van je scherm afgaat en dat moet je niet willen. Voor hard plastic is dit vaak wel prima, maar je scherm is de grootste vuilpruim en die zal toch echt ook moeten worden meegenomen. Het klinkt misschien allemaal veel te simpel, maar zeep en een microvezeldoek doen het helemaal. Hetzelfde geldt voor UV-lampen: ze bestaan wel met als doel bacteriën te doden, maar je krijgt daarmee echt de vette vingers niet van je toestel af.

Hoe vaak moet je je smartphone of tablet ongeveer schoonmaken? Aangezien we honderden (!) keren per dag op onze smartphone kijken, is het helemaal geen slecht idee om dat heel regelmatig te doen. Het is natuurlijk aan jou om te bedenken wat je zelf goed vindt voelen, maar eigenlijk zou het geen kwaad kunnen om je toestel eens per week grondig schoon te maken, en dagelijks wel even snel van een lap te voorzien. Veel plezier met poetsen!