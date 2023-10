Review: Sony TA-AN1000 – AV-receiver met veel unieke functies

Betalen voor speciale eigenschappen

De Sony TA-AN1000 is een 7.1-receiver met zes HDMI-ingangen en twee aparte HDMI-uitgangen die voor 999 euro in de winkel ligt. Dat prijskaartje doet ons even fronsen, want voor 1.000 euro verwacht je eigenlijk een 9.2 AV-receiver. Iets om te concurreren met de Denon AVC-X3800H, om maar iets te zeggen. De TA-AN1000 is trouwens in Europa de hoogste AV-receiver die Sony biedt. Spijtig genoeg steken de gewaardeerde ES-modellen de oceaan niet langer over. In de V.S. heb je nog de keuze uit een aantal beter gespecificeerde AV-receivers die daar samen met de TA-AN1000 werden voorgesteld.

Op deze receiver vind je twee sub-uitgangen, maar die spelen hetzelfde signaal af. Dat vinden we vreemd. Het grote voordeel van twee subwoofers is net dat je ze apart kunt inregelen om te compenseren voor elkanders akoestische zwakheden. Dat kan bij de Sony niet, je kunt enkel je basvermogen verhogen. Een aparte keuze, zeker nu andere merken net de stap zetten richting het aansturen van vier individuele subwoofers.

Daar staat tegenover dat Sony een aantal unieke features biedt. Wel allemaal zaken die echt passen bij de Sony-DNA. 360 Audio uiteraard, want op dat formaat is het merk dol, ook via z’n hoofdtelefoons. Daarvoor moet je wel een abonnement hebben op een geschikte streamingdienst, zoals Tidal of Deezer. Maar vooral 360 Spatial Sound is een blikvanger, dat ondanks de gelijkaardige naam iets anders biedt: het virtueel creëren en plaatsen van luidsprekers in de ruimte. Met deze functie kun je bijvoorbeeld je 5.1-opstelling verruimen naar 7.1. Of bij een minder optimale plaatsing van je luidsprekers ze virtueel toch op de juiste plaats ‘zetten’. Interessant voor wie surround in een gewone leefruimte wil. Daar kun je niet altijd de speakers plaatsen waar ze eigenlijk horen te staan staan, bijvoorbeeld omdat er een kast of deuropening in de weg staat. Bij 360 Spatial Audio hoort het D.C.A.C. IX-kalibratiesysteem.

De TA-AN1000 kun je daarnaast gebruiken met draadloze subwoofers en rear-speakers van Sony, wat het bouwen van een surroundopstelling in een woonkamer makkelijker maakt. Je raakt met die draadloze speakers af van de lastige kabels die bij een surroundopstelling horen.