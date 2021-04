Samsung blijft de grootste op de smartphonemarkt in Q1 2021

De cijfers van Canalys tonen aan dat het weer beter gaat met de wereldwijde smartphonemarkt. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 zijn er in het eerste kwartaal van 2021 meer smartphones verscheept. Samsung blijft aan de leiding met 76.5 miljoen verscheepte exemplaren. Een groei van 28 procent ten opzichte van Q1 2020, maar het marktaandeel blijft met 22 procent gelijk. Apple blijft de tweede plek in handen houden. Het marktaandeel is een procentje gegroeid, wat betekent dat Apple een marktaandeel van 15 procent heeft.

Xiaomi zit Apple op de hielen

Apple wordt echter op de hielen gezeten door de Chinese fabrikant Xiaomi met een marktaandeel van 14 procent. In Q1 2021 zit er net iets meer dan 3 miljoen verscheepte exemplaren tussen Apple en Xiaomi. Voor de Chinese fabrikant betekent dit het beste kwartaal ooit met een groei van 62 procent. Het zou zomaar kunnen dat Xiaomi in het tweede kwartaal van 2021 Apple heeft ingehaald op de wereldwijde smartphonemarkt.

Oppo en Vivo op plek 4 en 5

Op de vierde plek vinden we Oppo terug, dat ook een groei heeft gekend en een marktaandeel van 11 procent in handen heeft. Oppo wordt op de voet gevolgd door Vivo op de vijfde plek met een marktaandeel van 10 procent. Vivo kennen we hier in Europa wat minder goed, maar is in Azië een populair smartphonemerk.

Deze top vijf van de smartphonemarkt hebben een marktaandeel van 72 procent in handen. Voor de overige fabrikanten geldt een marktaandeel van 28 procent. Tevens zijn er door de overige fabrikanten minder smartphones verscheept. Hieronder vind je onder andere Sony, Motorola, Nokia en LG. LG is onlangs gestopt met de smartphonemarkt. Tevens vinden we Huawei terug bij de overige fabrikanten. Door het verbod op Google-diensten is Huawei wereldwijd ver teruggezakt, nadat het enkele jaren geleden nog bijna net zo groot was als Samsung.