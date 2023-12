Maak kennis met de nieuwe WiFi-retrospeakers van JBL (ADV)

Dit zijn de JBL Authentics 200, 300 en 500

Welke speaker past nu bij jou? Kies je voor draagbaar en compact? Of wil je gewoon een grote speaker bomvol vermogen thuis in de kast hebben staan? JBL geeft je de keuze met drie verschillende modellen die we graag aan je voorstellen. De JBL Authentics 500 is het pronkstuk voor thuis en sluit je aan op het stopcontact. Deze WiFi- en bluetoothspeaker heeft drie 1″ tweeters en drie 2.75″ midrange woofers met een 6,5″ naar beneden gerichte subwoofer. In totaal heb je maar liefst 270 Watt aan 3.1-kanaals geluid. En extra leuk: Er is ondersteuning voor Dolby Atmos voor een ruimtelijke geluidservaring. Ook kun je gemakkelijk de ethernet-aansluiting gebruiken voor stabiel internet.

De JBL Authentics 300 en 200 zijn echte draagbare speakers en neem je gemakkelijk mee. De JBL Authentics 300 heeft een ingebouwde batterij die tot 8 uur meegaat en beschikt over WiFi, bluetooth en ethernet. Dit model is geschikt voor mensen die op zoek zijn naar goed geluid voor in huis en voor buiten. Tot slot is daar de compactere JBL Authentics 200. Qua specificaties identiek aan de 300 behalve de iets kleinere batterij en de drivers. Met een paar van 1″ tweeters, een full-range 5″ woofer en een naar beneden gerichte 6″ passieve radiator krijg je ook bij de kleinste speaker in de JBL Authentics-serie echt kamervullend geluid.