Chromebooks krijgen voortaan tien jaar updates van Google

In het huidige updatebeleid van Google krijgen Chromebooks acht jaar lang de nieuwste updates. Om Chromebooks langer mee te laten gaan gooit Google het updatebeleid weer op de schop. Vanaf volgend jaar krijgen Chromebooks tien jaar lang updates en dat geldt voor Chromebooks die vanaf 2021 zijn uitgebracht.

Dat is echter niet alles, want Google laat in een blogpost weten dat Chromebooks die eerder dan 2021 zijn uitgebracht een optie krijgen om ook langer updates te krijgen. Hiervoor moet je als gebruiker zelf deze optie kiezen, maar dat kan pas zodra je de laatste update hebt gehad. Vink je deze optie vervolgens aan, dan krijg je toch nog updates voor je Chromebook.

Nieuwe functies naar ChromeOS

Google laat verder weten dat ze Chromebooks duurzamer willen maken, zowel aan de hardwarekant als de softwarekant. Zo krijgen Chromebooks iedere vier weken nieuwe beveiligingsupdates en brengt Google ook regelmatig nieuwe functies naar ChromeOS. In de komende maanden kun je nieuwe energiebesparende functies verwachten die de batterij moet beschermen.