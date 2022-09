Binnenkort kun je verstuurde berichten in WhatsApp bewerken

WhatsApp heeft de laatste tijd al veel nieuwe dingen toegevoegd. Zo kun je stilletjes een groep verlaten, grotere bestanden versturen, reageren met emoji-reacties of zelfs twee dagen wachten om een verstuurd bericht te verwijderen. Dat laatste is handig voor het geval je toch ergens spijt van hebt gekregen. Maar zou het niet handig zijn als je een verstuurd bericht gewoon kunt bewerken?

Berichten bewerken in WhatsApp

Die mogelijkheid lijkt eraan te komen. Alhoewel WhatsApp het nog niet officieel heeft bevestigd, heeft website WABetaInfo bewijs gevonden in een bèta-versie van WhatsApp voor Android. Versie 2.22.20.12 laat zien dat de berichtendienst werkt aan een nieuwe toekomstige functie van de app waar je verstuurde berichten in kunt bewerken. Handig als je een typefout hebt gemaakt, iets verkeerds hebt gestuurd of toch spijt hebt van een bepaalde reactie. Zo kun je het hopelijk snel weer bewerken en voorkom je een nieuwe familieruzie.

Bij release is het belangrijk dat beide mensen in een gesprek de nieuwste versie van de berichtendienst downloaden. Anders komt een bewerkte versie van een bericht niet over het oude bericht heen en ziet de ontvanger het wellicht helemaal niet. Wanneer de nieuwe functie daadwerkelijk in een publieke versie van WhatsApp gaat verschijnen is nog niet bekend.