Mis nummer 100 van FWD Magazine niet!

Dit doet FWD Magazine natuurlijk al lang. Honderd nummers lang, zelfs. Een terugblik naar dat stukje FWD-geschiedenis kan in dit jubileumnummer uiteraard niet ontbreken. Net als een grote jubileumwedstrijd waarbij meerdere prijzen te winnen zijn, incluis een grote tv van TCL en een retroradio van Loewe.

Het gaat vaak over producten, maar hoe zit het met de bedrijven achter die fraaie toestellen? Ook dat willen we belichten in FWD Magazine. De filosofie en aanpak van een fabrikant bepaalt immers sterk jouw ervaring als consument. Voor FWD Magazine 100 zijn we op bezoek gegaan bij twee grote namen uit Duitsland: Canton en T+A. Twee heel andere merken, maar wel heel boeiende. In Nederland liepen we langs bij Reference Sounds, de importeur van prestigemerken als Wilson Audio en Mark Levinson. Mooi, maar we kwam vooral langs om hun referentiebioscoop uit te proberen. Geheel toevallig kwamen we zo een nieuw en interieurvriendelijk initiatief van hen op het spoor. Ten slotte gingen we ook op bezoek bij Freek van Ham van de iEar’-winkels. Hij organiseert daarnaast de grootste AV-show van de Benelux, de iEar’ Show die medio november in Tilburg doorgaat. Genoeg om over te spreken, dus.

Primeurs in dit nummer? De Ambeo Mini-soundbar van Sennheiser bijvoorbeeld, de betaalbare manier om die magnifieke Ambeo-technologie in je woonkamer te krijgen. Maar kan een miniversie ook echt voldoen? Nog een primeur is de test van de T66, een heel intrigerende vloerstaander van AudioQuest die op High End München veel aandacht trok. We vergelijken ook de nieuwe DM36-module van Primare met de oudere. Twee DAC-modules naast elkaar vergelijken, hoe doe je dat? Wat dacht je met behulp van een mooi systeem met een PRE35-voorversterker en A35.8-eindversterker?

In dit nummer ontdek je ook iets bijzonder van Bowers & Wilkins – maal twee. Zowel hun allerhoogste model, de 801 D4 Signature, als de fonkelnieuwe en betaalbare 603 S3 worden op de pijnbank gelegd. Ook grondig getest: de Panasonic 42MZ980 / MZW984, de TCL 55C745 en de Sony AL95. Wil je wat meer schwung geven aan je tv-avond? Check dan de review van de Nanoleaf 4D TV. Lijkt een beetje op Ambilight, maar dan voor andere tv-merken? Dat zouden we – de advocaten van Philips indachtig – nooit beweren.

Over echte thuisbioscopen gesproken… Voor de meeste mensen is het onhaalbaar. Zelfs een eenvoudige opstelling met AV-receiver en bijhorende speakers neemt te veel plaats in. Gelukkig zijn er verschillende alternatieven om draadloos surroundgeluid in je woonkamer te krijgen. We zetten in een uitgebreid achtergrondstuk allemaal op een rij.

Ben je daarmee uitgelezen? Helemaal niet. Leesvoer genoeg, want in FWD Magazine 100 vind je nog een beschrijving van BluOS 4.0, gaan we aan de slag met MusicCast 200 van Yamaha en hebben we nog iets leuk voor vintageliefhebbers: een test van de retro-geïnspireerde Mission 770-speakers!

