WhatsApp geeft je als gebruiker nu langer de tijd om een bericht te verwijderen. De functie werd in 2020 voor het eerst geïntroduceerd en is langzamerhand steeds verder uitgebreid. Zo is het al opgerekt van een paar minuten, tot een uur, tot een dag en inmiddels dus ruim twee dagen. Heb je spijt van een bericht of een foto, dan heb je vanaf nu ruim twee dagen de tijd om je bericht weer te verwijderen.

De afgelopen jaren geeft WhatsApp gebruikers steeds meer mogelijkheden en controle over de eigen berichten. Zo kun je al foto’s sturen die eenmalig te kijken zijn, berichten die automatisch na 24 uur worden verwijderd en deelnemen in grotere groepen.

💭 Rethinking your message? Now you’ll have a little over 2 days to delete your messages from your chats after you hit send. — WhatsApp (@WhatsApp) August 8, 2022

Twee dagen de tijd om berichten te verwijderen

WhatsApp maakte het nieuws bekend via Twitter, waar de berichtendienst liet weten dat je voortaan iets meer dan twee dagen de tijd hebt om je verstuurde berichten te verwijderen. De functie lijkt al direct online te zijn, want berichten van twee dagen geleden zijn na een test inderdaad te verwijderen voor iedereen. Druk op het verstuurde bericht en houd het even ingedrukt. Via de prullenbak kun je de berichten voor jezelf of voor iedereen verwijderen. Oudere berichten kun je alleen voor jezelf verwijderen.