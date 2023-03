WhatsApp geeft je straks meer controle over je eigen berichten

Website wabetainfo heeft in een nieuwe bèta-versie van WhatsApp for Desktop ontdekt dat er vijftien nieuwe periodes voor ‘uit zichzelf verdwijnende berichten’ aan zit te komen. Dat is dus weer net iets anders dan berichten die je zelf kunt verwijderen. Je kunt op dit moment kiezen uit drie verschillende periodes, namelijk 24 uur, 7 dagen en 90 dagen. Aangezien veel gebruikers dit niet zo flexibel vonden, komen er binnenkort maar liefst vijftien nieuwe periodes naar de berichtendienst toe.

Meer controle over je eigen berichten

De nieuwe periodes van uit zichzelf verdwijnende berichten variëren van een uur tot aan een jaar en alles daar tussenin. Het geeft jou als gebruiker dus meer opties over je berichten. Je kiest een bepaalde periode dat je bericht online mag staan en na de ingestelde periode verdwijnt je bericht weer. Handig voor bijvoorbeeld gevoelige informatie naar instanties, in een groepsapp met heel veel mensen of een uitdagende foto naar je vriend of vriendin. Na de ingestelde periode is het bericht weer verdwenen en staat het niet meer op het toestel van de ontvanger, of je eigen toestel.

Alhoewel de nieuwe functie ontdekt werd in WhatsApp for Desktop, komen de nieuwe privacy-opties ook naar de berichtendienst voor iOS en Android. Op welke termijn is op dit moment nog onduidelijk. Meestal gaan er nog enkele weken of maanden overheen nadat een functie is opgedoken in een bèta-versie.