YouTube Premium Lite stopt na twee jaar in Benelux

Je kunt per direct geen YouTube Premium Lite meer afsluiten in Nederland en België. Het abonnement van 6,99 euro zorgde ervoor dat je geen advertenties meer te zien kreeg op YouTube. Het gewone YouTube Premium-abonnement blijft wel gewoon bestaan.

Abonnees hebben gisteren een bericht gekregen van Google over het stoppen van YouTube Premium Lite (via Tweakers). Een reden blijft voorlopig onduidelijk, maar over een maand stopt het abonnement dat ongeveer twee jaar heeft bestaan. Je kunt per direct ook geen abonnement meer afsluiten.

Regulier Premium als alternatief

Een alternatief is YouTube Premium. Dit duurdere abonnement gaat gewoon door. Voor 11.99 euro per maand krijg je geen advertenties te zien op YouTube, geen advertenties in YouTube Music, kun je downloaden voor offline kijken en luisteren en muziek afspelen op de achtergrond. Abonnees van het Lite-abonnement kunnen een maand gratis het reguliere Premium-abonnement gebruiken. YouTube Premium Lite heeft twee jaar bestaan. Naast de Benelux is het ook verkrijgbaar in enkele Scandinavische landen.