YouTube test goedkoper YouTube Premium Lite-abonnement in Benelux

YouTube Premium is een abonnement op YouTube om video’s zonder advertenties te kijken, video’s te downloaden om offline te bekijken of af te spelen op de achtergrond. Daarnaast krijg je met YouTube Premium toegang tot YouTube Music, de muziekstreamingdienst van Google dat je kunt vergelijken met Spotify, en YouTube Kids waarmee je zonder advertenties kindvriendelijke video’s kunt bekijken.

Deze Premium-versie van YouTube kost je 11,99 euro per maand. Bij wijze van test komt YouTube nu echter ook met een Lite-abonnement. YouTube Premium Lite kost 6,99 euro per maand. Dit nieuwe abonnement wordt getest in enkele Europese landen, waaronder Nederland en België. Wat krijg je dan precies voor 6,99 euro per maand?

YouTube Premium Lite laat je zonder advertenties kijken

Het nieuwe Lite-abonnement doet eigenlijk maar één ding en dat is dat je video’s op de videodienst kunt kijken zonder advertenties. Ook YouTube Kids kun je kijken zonder advertenties. Je kunt met dit Lite-abonnement dus geen video’s downloaden om offline te kijken of op de achtergrond af te spelen en ook krijg je geen toegang tot de muziekstreamingdienst YouTube Music. Nu zijn die advertenties natuurlijk irritant, maar voor 5 euro meer krijg je bij een Premium-abonnement veel meer waar voor je geld.

Hoe lang de test met YouTube Premium Lite duurt is overigens niet bekend. Je kunt een abonnement op Premium of Premium Lite afsluiten via de website van YouTube of via je account.