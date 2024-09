Onze Heilige Koe in films: Ford v Ferrari

Indrukwekkende autoscènes

Hier zijn enkele films die bekend staan om hun spectaculaire autoscènes (wie met ChatGPT aan de slag gaat, vindt er nog vele tientallen meer):

Mad Max: Fury Road (2015). Deze post-apocalyptische actiefilm staat bekend om zijn adembenemende achtervolgingsscènes en waanzinnige voertuigen.

The Fast and the Furious-serie. Deze sensationele autoserie zit vol over-the-top autostunts en spectaculaire achtervolgingen. Vooral films zoals Fast Five (2011) en Furious 7 (2015) hebben indrukwekkende scènes.

Baby Driver (2017). Deze film, geregisseerd door Edgar Wright, heeft een unieke benadering van autoscènes, waarbij de actie perfect synchroon loopt met de muziek.

Ronin (1998). Deze thriller van John Frankenheimer staat bekend om zijn realistische autostunts en intense achtervolgingsscènes in de straten van Parijs.

Drive (2011). Deze donkere misdaadfilm heeft enkele prachtig gefilmde autoscènes, vooral vanwege de stijlvolle en gestileerde cinematografie.

The Italian Job (2003). Deze misdaadfilm bevat een aantal gedenkwaardige autostunts, vooral de bekende scène waarin Mini Coopers worden gebruikt voor een ontsnappingspoging door de straten van Los Angeles. Leuk weetje: de auto’s zijn elektrisch, omdat Los Angeles geen uitlaatgassen in de metro wilde. Het motorgeluid werd er later onder gemonteerd.

Smokey and the Bandit (1977) – Deze komische actiefilm staat bekend om zijn wilde achtervolgingen en stuntwerk, met name tussen de legendarische auto’s Trans-Am en politievoertuigen.

Gone in 60 Seconds (2000) – Deze film draait om autodiefstal en heeft een aantal spannende achtervolgingsscènes, vooral de climax waarbij een hele reeks gestolen auto’s wordt achtervolgd.

The Transporter (2002) – Deze actiefilm bevat enkele fantastisch gecoördineerde autoscènes, vooral bekend om zijn strakke manoeuvres en snelle actie.

Bullitt (1968) – Deze klassieke politiethriller staat bekend om zijn iconische auto-achtervolging door de straten van San Francisco, met Steve McQueen achter het stuur van een Ford Mustang.

Mission: Impossible – Fallout (2018). Hoewel de “Mission: Impossible” -serie vooral bekend staat om zijn spionage-intriges, bevat deze film enkele opmerkelijke autostunts, waaronder een intense achtervolging door de straten van Parijs.

Transformers-serie. Deze serie staat bekend om zijn buitengewone effecten en spectaculaire actiescènes, inclusief adembenemende autostunts met de iconische robots in de hoofdrol.

Thelma and Louise (1991). Bekende film over twee vrouwen die aan hun leven willen ontsnappen en dat ook doen met een Ford Thunderbird 1966. Legendarisch is de slotscène met een ‘freeze’ van de twee in hun door de lucht schietende auto boven de Grand Canyon. Dit einde zou overeenkomen met de wijze waarop Butch Cassidy and the Sundance Kid eindigt.