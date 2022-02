Wat we kunnen verwachten van HBO Max

Net als Netflix

HBO Max is de nieuwe streamingdienst die gaat concurreren met Netflix, Disney+ en Videoland. Na HBO Go en HBO Now is er straks nog maar één manier om HBO te streamen, namelijk via HBO Max. WarnerMedia belooft alvast meer dan 10.000 uur aan content, waaronder Rick and Morty, Aquaman, Powerpuff Girls, The Fresh Prince of Bel-Air, Dune, Godzilla vs. Kong, Space Jam en Harry Potter.

Naast bestaande content komt er ook ruimte voor HBO Max Originals, zoals The Flight Attendant, Love Life, Station Eleven, Made for Love en Raised by Wolves. Ook wordt er enorm uitgekeken naar Game of Thrones: House of the Dragon, de aankomende spin-off van de populaire fantasyserie. De spin-off And Just Like That over de Sex and the City-dames in hun latere jaren is ook een van de series die meer abonnees moeten trekken naar HBO Max.

De nieuwe streamingdienst lijkt in functionaliteit op Netflix: je kunt een eigen account aanmaken, films en series (verder)kijken en er worden films en series voorgeschoteld die je ook misschien graag wil kijken. Er is ook veel content voor kinderen, zoals Teen Titans Go! en The Looney Tunes.