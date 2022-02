HBO Max vanaf begin maart officieel beschikbaar in Nederland

Videostreamingdienst HBO Max lanceert officieel op 8 maart in Nederland. Wat de kosten zijn voor een abonnement, dat is op moment van schrijven nog onduidelijk. In de Verenigde Staten kost het goedkoopste abonnement 9,99 dollar, maar dan krijg je wel reclames te zien. Voor 14,99 dollar per maand kijk je helemaal reclamevrij.

HBO Max naar Nederland

De videostreamingdienst biedt een hoop exclusieve content aan. Denk dan bijvoorbeeld aan de hilarische serie Peacemaker, die het verhaal vertelt van hetzelfde personage dat we tegenkwamen in de Suicide Squad-film uit 2021. Je mag bovendien heel wat DC Comics-films en -series verwachten, waaronder ook The Batman (nadat die in de bioscoop draaide) en natuurlijk Wonder Woman 1984. De films verschijnen 45 dagen na de bioscooprelease op de dienst.

Maar dat is niet alles. Films als Dune, Godzilla vs. Kong, Space Jam: New Legacy en Tom and Jerry, maar ook series als Game of Thrones, The Sopranos, House of the Dragon, Raised by Wolves en And Just Like That…. (een Sex and the City-opvolger) zijn daar straks allemaal te zien.

Momenteel is HBO Max reeds in 46 landen beschikbaar. Na 8 maart stijgt dat aantal naar 61 landen, aangezien in totaal vijftien Europese landen toegang krijgen tot de videostreamingdienst. Vanaf maart neemt FWD dan ook tips voor goede content mee in de wekelijkse Streamingtips.