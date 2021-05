Vijf manieren waarop PlayStations ‘Xbox Game Pass’ beter kan worden

Sony kan met andere bedrijven samenwerken

Microsoft is zo groot dat het niet snel bang hoeft te zijn dat het verlies draait. Hierdoor kan het gamegiganten als Bethesda kopen en hierdoor kan het zich veroorloven om grote games op hun releasedag al beschikbaar te maken op Xbox Game Pass. Sony heeft al gezegd dat dat het bedrijf teveel geld zou kosten en dat het daar niet aan wil beginnen. Wel kan Sony de samenwerking opzoeken met andere bedrijven. PlayStation is als merk enorm geliefd en het zou dus kunnen overwegen samen te werken met gamestudio’s voor exclusiviteit, of wellicht met makers van hardware zoals telefoons en laptops om te zorgen dat een gamedienst hier ook op kan draaien, zodat gamers niet alleen afhankelijk zijn van hun PlayStation-console. De samenwerking opzoeken in plaats van in overnames te denken, dat kan twee bedrijven sterker maken. Het is minder risicovol en vaak vinden de fans het alleen maar geweldig wanneer twee geliefde merken elkaar hebben gevonden.

