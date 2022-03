De nieuwe streamingdienst Viaplay is vandaag officieel van start gegaan. De Scandinavische streamingdienst heeft het stokje overgenomen van Ziggo Sport en gaat later deze maand beginnen met het uitzenden van de Formule 1. Hiermee verdwijnt de populaire sport, dat voorheen gratis te zien was voor Ziggo-klanten, achter de betaalmuur. Viaplay pakt meteen flink uit door een nieuwe documentaire met Max Verstappen te lanceren op 1 maart. In de documentaire kijkt Max samen met vader Jos en zijn manager terug op het afgelopen jaar waarin Max wereldkampioen is geworden. Ook kijkt men vooruit naar het nieuwe seizoen in 2022. Nog meer Formule 1, want vandaag kun je ook direct starten met het programma F1 Talks, waarin Mika Hakkinen, David Coulthard en Tom Kristensen samen met presentatrice Amber Brantsen kijken naar het verleden, heden en de toekomst van de Formule 1.

Naast Formule 1 kun je nog meer livesport volgen via Viaplay. De nieuwe streamingdienst heeft gelijk volop toegeslagen en de uitzendrechten binnengesleept voor voetbal uit de Bundesliga, PDC darts en vanaf augustus ook het Engelse voetbal uit de Premier League. Viaplay gaat echter meer bieden dan alleen sport. Het wil ook een plekje veroveren tussen alle andere streamingdiensten door volop films en series te bieden. Zo zijn daar de Viaplay Originals, originele content met vooral veel Scandinavische misdaadseries, en heeft de zender ook een overeenkomst met STARZ van Lionsgate. Je kunt dus ook de STARZPLAY Originals zien, net als Lionsgate films als Dirty Dancing, Twilight en American Pie.

Viaplay of F1 TV Pro?

De streamingdienst kost normaal 13,99 euro per maand. Tot 1 augustus krijg je korting via de website van Viaplay en betaal je 9,99 euro per maand. Is het je enkel om de Formule 1 te doen? Dan kan je ook eens kijken naar F1 TV Pro: dit moet je weten over de streamingdienst van de Formule 1.