Review: Sonus faber Aida-luidsprekers – Ultra high-end klassieker in wording

Aida

De laatste versie van de Aida stamt alweer uit 2018 en is dus nog steeds dezelfde versie als ik eveneens in dat jaar in het high-end bolwerk van Rhapsody in Hilversum heb gehoord. Is dat erg? Nee hoor, helemaal niet. Want in tegenstelling tot wat veel fabrikanten u willen doen geloven, zijn luidsprekers niet iedere paar jaar weer enorm verbeterd. Iets wat toen extreem goed was, is dat meestal vandaag de dag nog steeds. Maar waar hebben we het eigenlijk over bij deze bijzonder forse (172,5 cm hoog, 48,2 cm breed en 78 cm diep) weergevers. Om te beginnen is de fantastisch fraai bewerkte en volledig met de hand gepolitoerde esdoorn buitenmantel, verkrijgbaar in de bekende Sonus faber-kleur ‘Red Violin’ en ‘Wengé’. De kast volgt nog immer de voor het merk zo typerende luitvorm, terwijl de onderhuidse binnenconstructie is vervaardigd van dubbelzijdig uitgevoerd, speciaal kruislings generfd okoumé-multiplex in een gedempte configuratie. De Aida is een enorm complex luidsprekersysteem dat verdeeld over de vóór- en achterzijde, van maar liefst 7 drivers gebruik maakt. Naast de verdere in mijn ogen typisch Italiaanse chique esthetiek, is de kast voorzien van de nog immer unieke en opzienbarende ‘Anima Legata’ antivibratie-oplossing van het bedrijf. Dit staat voor een bijzonder constructief geheel wat gebruikmaakt van massieve ronde onderdelen die vervaardigd zijn van het materiaal Avional. Deze zijn in geval van de Aida geplaatst in het bovenste en (bijna) onderste compartiment en zetten de kast op een nauwkeurig berekende spanning. Net alsof het een bankschroef is. De kern van dit systeem wordt gevormd door een antivibratie-as die is vervaardigd van niet-magnetisch staal. Samen met ‘Tuned Mass Dampers’ (twee speciale inwendige constructies die zijn geoptimaliseerd om microtrillingen uit te doven door anti-oscillerend mee te bewegen) en een speciaal ontkoppelende veerconstructie in de voet, zorgen ze er als totaaloplossing voor dat de nog aanwezige vibraties in de kast niet met de vloer worden gekoppeld.