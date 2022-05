Viaplay en HBO Max hebben een half miljoen abonnees in Nederland

Viaplay begon voor aanvang van de eerste Formule 1-race van dit seizoen en lanceerde op 1 maart. Een week later lanceerde HBO Max op 8 maart. Beide streamingdiensten zijn de nieuwste toevoegingen in Nederland in streamingdienstland waarin het op dit moment overvol is. Volgens een onderzoek van Telecompaper zijn de lanceringen van beide streamingdiensten echter succesvol gebleken.

Het onderzoek van Telecompaper heeft gekeken naar het eerste kwartaal van 2022 en het gaat dus in feite alleen om de maand maart, de laatste maand van het eerste kwartaal. Aan het einde van die maand bleek 7 procent van de Nederlandse huishoudens een abonnement op Viaplay te hebben genomen. HBO Max scoorde net iets beter en bleek 8 procent van de Nederlandse huishoudens te hebben aangesproken. Overigens werd ook gekeken naar F1 TV Pro, het alternatief voor Viaplay om Formule 1 te kijken. Daar bleek eind maart 1 procent van de Nederlandse huishoudens op geabonneerd te zijn.

Streamingdiensten groeien door

Naast de lancering van beide nieuwe streamingdiensten keek Telecompaper ook breder naar de streamingdiensten in Nederland. Zo bleek de lancering van HBO Max en Viaplay niet te zorgen voor opzeggingen bij andere diensten. Zo is 43 procent van Nederland geabonneerd op Netflix, een lichte groei zelfs waar dat internationaal niet het geval is. Ook streamingdiensten Disney+, Videoland en Amazon Prime Video lieten een aanhoudende groei zien. Zo blijkt drie op de tien Nederlanders inmiddels ten minste over twee streamingdiensten te beschikken. Bij mensen onder de 35 jaar zelfs de helft.