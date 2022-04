Het is voor het eerst dat Netflix minder abonnees heeft in vergelijking met het kwartaal ervoor. De verwachting van de streamingdienst was dat ze er 2,5 miljoen abonnees bij zouden krijgen. Nu heeft Netflix met ruim 221 miljoen abonnees wereldwijd niets te klagen, maar het is voor het eerst sinds tien jaar dat er minder mensen een abonnement hebben. Een kleine tegenvaller dus voor de streamingdienst die daar overigens zelf een aantal redenen voor geeft. Volgens CEO Reed Hastings speelt de oorlog in Oekraïne een rol waar Netflix de diensten heeft opgeschort in Rusland. Dit resulteerde in een verlies van 700.000 abonnees. Ook inflatie en sterke concurrentie van andere streamingdiensten speelt een rol en laten we de recente prijsstijgingen ook niet vergeten. Netflix is nou eenmaal de duurste streamingdienst.

Goedkoper abonnement met advertenties

De aandelen van Netflix zakten meteen 26 procent. Sinds de streamingdienst in januari al aankondigde dat de aanwas van nieuwe abonnees tegenviel heeft het bedrijf de helft van de waarde verloren. Reed Hastings vertelde tijdens de presentatie van de nieuwe kwartaalcijfers dat Netflix mogelijk nadenkt over nieuwe en goedkopere vormen van abonnementen. Zo sluit men niet langer uit dat er een goedkoper abonnement ingevoerd gaat worden waarbij gebruikers advertenties te zien krijgen. Minder betalen voor je abonnement dus, met als keerzijde dat je advertenties te zien krijgt.

Hoe zit het met account sharing?

Veel mensen delen hun account met anderen. Dit zogenaamde ‘account sharing’ wordt mogelijk in de toekomst ook aangepakt. Inmiddels lopen er al verschillende testen om het delen van wachtwoorden en accounts aan te pakken in Zuid-Amerikaanse landen. Voor Nederland en België zijn er geen plannen om dit op korte termijn aan te pakken, maar het zal ongetwijfeld de revue passeren wanneer de volgende kwartaalcijfers wederom negatief zullen uitvallen.

